電話舌戰川普 墨總統訪美又破局

2018-02-26

〔編譯張沛元／綜合報導〕華盛頓郵報廿四日引述美國和墨西哥官員的話報導，原訂本月或下月訪問華府的墨西哥總統潘尼亞．尼托的訪美行之所以再度破局，原因出在潘尼亞．尼托上週與美國總統川普通電話時，川普又重提引爆雙方齟齬的邊界牆築牆費，雙方不歡而散，川潘會遙遙無期。

華郵：川普重提美墨邊界圍牆費用

匿名白宮官員廿四日證實，川普與潘尼亞．尼托都同意，目前並非潘尼亞．尼托展開自川普上台一年多來首次正式美國行的正確時機；美墨官員會持續對話與合作。白宮國家安全會議發言人艾頓也力圖淡化美國與南鄰不睦的嚴重性，指稱美墨關係良好，兩國政府過去一年來已在安全、移民、貿易與經濟等廣泛議題上加強合作。

墨西哥堅持美國買單 川普發火

但華郵踢爆，川潘會之所以破局，原因出在上週川潘二人通電話時，再度為了邊界牆經費誰出翻臉。據了解，川普在約五十分鐘的通話中，花了很多時間大談美墨邊界，但雙方皆堅持己見不肯退讓。一名墨西哥官員透露，川普最後終於發火；美國官員則說，川普是「受挫」與「惱怒」，認為潘尼亞．尼托期待川普在迫使墨西哥出錢蓋邊界牆上讓步根本不合理。但兩造說法皆證實，訪美行破局肇因於潘尼亞．尼托不想為了邊界牆經費當眾失了面子，川普則不願保證不會讓潘尼亞．尼托當眾難堪。

雙方試圖淡化關係不睦又破功

號稱用來阻擋非法移民進入美國的美墨邊界牆，是川普的競選承諾之一，但被墨西哥視為冒犯；川普還主張要墨國為築牆買單，但遭拒絕。潘尼亞．尼托原訂去年一月川普上台後不久就要訪美，卻因築牆費用齟齬而取消。潘尼亞．尼托向來不願陷入任由咄咄逼人的川普霸凌，再加上墨國今年七月將舉行總統大選，潘尼亞．尼托顯然必須避免言行被視為「舔川」或屈從於美方壓力，進而危及其所屬的「革命制度黨」的選情。

川普與潘尼亞．尼托確實曾於二十日通電話。根據白宮當時發表的聲明，川普在通話中慰問墨西哥一架視察地震災情的軍用直升機，十六日墜毀造成十三人死亡，潘尼亞．尼托則就十四日造成十七死的佛羅里達州高中校園槍擊案表示哀悼；川普還在電話中強調美墨在安全、貿易與移民等方面的合作承諾，但未提及潘尼亞．尼托何時訪美。