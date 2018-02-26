民主黨公布通俄門備忘錄 川普斥政治爛貨

2018-02-26

〔編譯張沛元／綜合報導〕在遭白宮阻撓而延宕兩週後，美國國會眾議院情報委員會民主黨人廿四日公佈經過刪減的「通俄門」調查備忘錄，指稱司法部與聯邦調查局（ＦＢＩ）在調查俄羅斯干預二○一六年美國總統大選上，並未如稍早公佈的共和黨版備忘錄所言偏頗與濫權。美國總統川普則將民主黨版備忘錄斥為「政治與司法的破爛貨」。

民主黨重申特檢未濫權監聽

民主黨的十頁備忘錄還ＦＢＩ與司法部清白，直言ＦＢＩ與司法部在申請監聽許可時，並未濫用外國情報監聽法（FISA）、忽略具體資訊，或將該法當做監聽川普競選團隊的工具。眾院情報委員會本月初公佈一份由共和黨人編纂的通俄門調查備忘錄，指控司法部與ＦＢＩ在通俄門調查上濫權，有反川普的政治傾向。司法部與ＦＢＩ則反批該備忘錄的正確性有「重大疑慮」，該委員會民主黨人也斥責共和黨版備忘錄誤導，是川普及其在眾院情報委員會的盟友，企圖破壞國會與特別檢察官穆勒調查通俄門。

控共和黨版破壞調查

眾院情報委員會民主黨人因此準備提出民主黨版備忘錄，以逐一反駁共和黨版備忘錄的內容，未料卻在眾院情報委員會表決通過、依法送交白宮進行審閱時，遭白宮以恐導致國安疑慮為由而禁止公佈。

廿四日公佈的民主黨版備忘錄的部分內容，已經過刪減。紐約時報指出，遭刪減的內容有五大要點：一，ＦＢＩ僅使用一小部分英國前特工史蒂爾提供的資訊（共和黨版稱司法部與ＦＢＩ仰賴史蒂爾的情報，向法官申請許可監聽川普競選團隊顧問佩吉）；二，審理外國情報監聽法（FISA）搜查令的海外情報監聽法庭，知道史蒂爾的客戶有政治動機（共和黨版稱法庭未被告知資助史蒂爾研究報告的是民主黨全國委員會與民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓）；三，雅虎新聞的一篇報導未被拿來佐證史蒂爾的報告（共和黨版說有）；四，同意監聽佩吉的是一名由共和黨籍總統任命的法官（共和黨版稱批准監聽佩吉是黨同伐異的陰謀）；五，監聽佩吉獲致有用情報。

川普狂發推文批評民主黨版備忘錄，指稱此舉僅證明政府在調查通俄門時非法，還說「整場獵巫行動就是不光彩的違法行徑…歐巴馬在通俄調查上毫無作為！」共和黨版備忘錄撰稿人努尼斯也嗆說，民主黨版備忘錄反凸顯民主黨人涉及與政府部門串謀掩蓋。