不甩聯國停火決議 敘軍又炸死48平民

2018-02-26

調停敘利亞內戰 馬克宏、梅克爾與俄總統普廷通話

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕敘利亞反抗軍控制的東古塔區十八日起遭政府軍空襲濫炸，人道救援組織「無國界醫生」指出，連日來的轟炸已造成當地至少五百二十七人喪生、兩千五百人受傷，死傷者多為老弱婦孺。為此，聯合國二十四日無異議通過決議，要求敘國各方停火三十天，以利「安全、順暢及持續的人道主義救援，以及重病者與傷患的撤離」。

聯合國安理會原訂二十二日表決敘國停火提案，但為了避免俄羅斯行使否決權，草案幾經修改協商，導致表決時程順延。對此，美國將矛頭指向俄國，美國駐聯合國大使海利指控俄國數次拖延議程，宣稱安理會早該在二十一日通過決議，「等待俄國的每一分鐘都是在增加人們的苦難。在我們提案表決的這三天，有多少母親因為炸彈和砲彈失去她們的孩子？我們又需要再看到多少張父親緊抱著死去孩子的照片？…早點通過停火決議，可能可以拯救更多人的生命」。

不過，俄國駐聯合國大使納班濟亞（Vasily Nebenzya）指出，早前提出的草案「不切實際」；原先提案的「通過決議後七十二小時停火」，就在俄國的提議下改成「毫不拖延地停火」。納班濟亞表示：「不實際的停火決議，對於改善敘國人道主義局勢毫無幫助。安理會的要求必須具體、可行。」

SOHR指出，安理會二十四日通過決議後，獲俄國空軍支持的敘國戰機對東古塔區發動新一波攻勢，至少造成四十八名平民喪生，其中包括八名兒童。但俄國否認參與該波攻擊行動。部分東古塔區居民並不看好聯合國停火決議，「我不認為決議會被履行。俄國和阿塞德政權都不會重視它的」，「我們不信任俄國和阿塞德政權」。

根據「敘利亞人權瞭望台」組織（SOHR），俄國力挺的敘國阿塞德政權，自十八日起，對敘國首都大馬士革近郊的飛地東古塔區發動攻擊以來，已奪走五百二十七人的性命，其中至少包括一百二十九名兒童。當地醫師歐瑞比（Fayez Orabi）向美國有線電視新聞網（CNN）表示：「實在難以計算確切的死傷人數，因為網路和通訊不佳，而炸彈和砲彈的轟炸二十四小時不間斷」。

法國總統府艾麗榭宮發出聲明表示，法國總統馬克宏和德國總理梅克爾二十五日與俄國總統普廷通話，敦促俄國確實執行敘國停火決議。此外，法國外交部長勒德里安二十七日也將出訪莫斯科。