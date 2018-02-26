文在寅：北韓稱願與美會談

2018-02-26

冬奧閉幕式 美韓朝要員同台 金英哲與伊凡卡零互動

〔編譯魏國金／綜合報導〕南韓平昌冬季奧運會二十五日畫下句點，南韓青瓦台聲明指出，率代表團出席冬奧閉幕典禮的北韓勞動黨副委員長金英哲告訴南韓總統文在寅，北韓有「足夠」的意願與美國舉行會談。南韓媒體二十五日報導，出席冬奧閉幕典禮的美國與北韓代表團中，皆有熟諳對方事務的官員，他們或將為雙方的對話鋪路。

北韓對美官員崔康一現身

金英哲幕後策劃二○一○年造成四十六死的南韓天安艦遭擊沉事件以及造成四死的南韓延坪島砲擊事件，而遭南韓列入黑名單，為了讓他得以到訪，首爾暫時將他從名單中剔除。在閉幕典禮上，他距離出席該盛會的美國總統長女伊凡卡僅幾個座位。有別於開幕時南北兩韓共持「統一旗」進場，閉幕時，兩韓運動員各自揮舞著自己的國旗入場。

青瓦台聲明說，文在寅在平昌接見二十五日抵達南韓的金英哲，兩人會談近一小時。文向金指出，「為了改善南北韓關係以及根本解決朝鮮半島議題，美國與北韓務必早日舉行對話」。他還說，「北韓代表團也同意其與美國的關係必須與南北韓關係一同發展，同時提及北韓有足夠意願與美國舉行會談。」這是平壤藉由冬奧再次展現和解姿態，之前北韓領導人金正恩胞妹金與正率團出席冬奧開幕典禮。

南韓韓聯社報導，北韓代表團中，包括北韓外務省北美局副局長崔康一。他是北韓對美事務主責人，過去他在接受美國媒體訪問以及在國際會議上，侃侃闡述北韓在核議題與對美事務的立場，他也進入化解北韓核議題的「六方會談」工作組，與美方直接對話的經歷豐富。報導說，崔康一的現身，顯示北韓可能在此次南韓行中，私下與伊凡卡率領的冬奧代表團接觸。

美國安會涉韓官員胡克出席

南韓先驅報也報導，美國冬奧代表團中，專擅韓國事務的國家安全會議官員胡克（Allison Hooker），或許是促成未來美國與北韓會談的關鍵人物。

胡克曾是美國國務院情報研究局的亞東暨太平洋事務分析師，二○一四年她擔任國家安全會議韓國事務部主任，跟隨當時的美國國家情報首長克萊伯（James Clapper）前往北韓，就兩名美國人質的釋放進行談判，而當時主管北韓偵察總局的金英哲，則是北韓的談判首長。

原本不在美國冬奧代表團名單中的胡克，二十三日也陪同伊凡卡出席文在寅在青瓦台舉行的晚宴。專家認為，由於官階差距甚大，胡克或許無法與金英哲直接會面，但她或許能與北韓代表團中其他可能促成華府與平壤高階會談的重要成員見面，意謂雙方也許在冬奧之外進行非官方會談。