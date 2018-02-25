美槍枝遊說團體 變過街老鼠

2018-02-25

〔編譯張沛元／綜合報導〕造成十七人死亡的美國佛羅里達州高中校園槍擊案後爆發的反槍潮，已衝擊美國最大槍枝遊說團體「全國步槍協會」（ＮＲＡ），廿三日又有三家企業宣布終止與ＮＲＡ的會員優惠計畫，總計目前已有十多家企業表態與ＮＲＡ劃清界線。

多家企業表態劃清界線

全球最大壽險公司之一的大都會（MetLife）、美國主要租車公司赫茲（Hertz），與防毒軟體廠商賽門鐵克（Symantec），都在廿三日宣布停止與ＮＲＡ的折扣計畫。在此之前，包括旗下有阿拉莫租車（Alamo）與全國租車（National）的企業控股公司（Enterprise Holdings）、美國最大私人持股銀行奧瑪哈第一國家銀行（First National Bank of Omaha），以及飯店集團溫德姆（Wyndham Hotels）與貝斯特韋斯特（Best Western），都宣布結束與ＮＲＡ的優惠合作；保險公司安達（Chubb Insurance）也結束與ＮＲＡ槍主的保險計畫，並提供三個月前的提前通知。

紐約州立大學科特蘭分校政治系主任史匹澤說，相較於美國過去幾場重大槍擊案，企業界這回迅速與ＮＲＡ劃清界線，可能是藉此回應學生們在佛州高中槍擊案後串聯反槍；目前看來，企業界抵制ＮＲＡ的效果有限，但若有更多企業加入，就會開始損及ＮＲＡ形象；但通常的發展是，ＮＲＡ能挺過公關風暴，而該組織也就是仰仗這一點。專攻商業法與訴訟的律師哈奇則說，這些與ＮＲＡ劃清界線的企業，賭的是有關槍枝管制的政治輿論風向已有所轉變。

ＮＲＡ執行副主席拉皮耶稍早曾批評主張更嚴格管制槍枝的運動人士是在操弄佛州校園槍擊案。幾乎反對所有槍枝安全立法的ＮＲＡ，號稱有超過五百萬名會員；不少企業與ＮＲＡ有合作關係，提供ＮＲＡ會員從保險、租車、搬家、訂房到甚至買葡萄酒等方面的優惠，而且ＮＲＡ也能藉此招攬更多會員。