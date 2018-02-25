挑釁巴人 美使館確定五月遷耶城

2018-02-25

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國務院廿三日表示，為配合以色列建國七十年，駐以色列的美國大使館將於今年五月十四日以國獨立日當天，從特拉維夫遷移至耶路撒冷。此舉將落實美國總統川普去年十二月公開承認耶城為以都的新政策，但也引爆巴勒斯坦人的怒火，斥責美方「公然挑釁」，以色列則表示歡迎。

巴勒斯坦解放組織（ＰＬＯ）秘書長艾拉卡特隨即譴責美方此一宣布，指控華府承認耶城為以都以及選擇巴人「浩劫日」（Naqba）遷移美國大使館，是「公然違反國際法」，也是對所有阿拉伯人與穆斯林的公然挑釁。以色列在一九四八年五月十四日於巴勒斯坦託管地建國，世居於此的巴人稱這天為「浩劫日」。

以國鷹派總理納坦雅胡對美方此一宣布大表歡迎，他並向川普的「領導力」與「友誼」致謝。耶城法律地位自二戰後始終未定，川普在去年底打破耶城地位應在以巴兩國方案中解決的國際共識，承認耶城為以國首都與宣布搬遷美國大使館，在國際間引發軒然大波。

截至目前為止，美國駐以色列大使館一直是設在特拉維夫，耶路撒冷則有領事館。根據國務院表示，新大使館將先暫設於耶城阿諾納區的原領事館大樓，起初只有大使辦公室與少部分工作人員，年底前可望增闢副樓擴大空間；在此同時，美方也會為耶城的美國大使館永久新址尋覓合適地點，新館的計畫與興建較為耗時。

川普金主願資助興建

紐約時報廿三日報導，身價四百億美元的猶太裔美國富豪、拉斯維加斯金沙集團董事長阿德爾森（Sheldon G. Adelson）已表示，願意資助估計達五億美元的耶路撒冷新美國大使館的興建費用。阿德爾森是川普與納坦雅胡金主，也是美國保守勢力要角；他擁有以色列發行量最大的日報，長期鼓吹美國搬移使館。對於他的提議，美國政府尚無回應，但一些他的友人擔心，此舉恐給人美國外交政策「私人化」印象。