刺激中國 川普邀澳共巡南海

2018-02-25

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普廿三日和澳洲總理滕博爾在白宮會晤九十分鐘，討論貿易、區域安全等議題，並在會後聯合記者會上歌頌兩國超過一世紀長的邦誼。川普主動表態，歡迎澳洲海軍加入美國在南海主張航行自由權的巡航演練，「我們希望澳洲加入，我也相信澳洲希望我們攜手參與」。

澳洲之前未表態直接參與巡航

此前，澳洲為了避免激怒中國，並未表態直接參與南海巡航；澳洲外交部長畢夏普上週宣布，駐紮澳洲北部港市達爾文的美國軍艦可從當地出發前往南海執行「航行自由」任務，但沒說澳方會參與巡航。

對於美國認定中國是戰略威脅，滕博爾在啟程訪美前就表示，他不會把澳洲最大的貿易夥伴中國當成軍事對手。他廿三日在華府重申：「有些人試圖將美國及其包括澳洲在內的盟友，描繪成一起對抗中國的樣子，宛如冷戰重臨……但這種說法並不準確。」他也指出，中國在經濟實力崛起之際，仍須尊重國際秩序。

對於川普公開邀請澳洲派艦巡航南海，雪梨晨驅報分析，這是川普考驗滕博爾對兩國戰略關係的承諾，尤其是英國首相梅伊才剛批准在下月派一艘軍艦前往南海。白宮稍後公布的正式聲明中，則確認兩位領袖對南海局勢表達「嚴重關切」，也支持美國的航行自由行動。

川普稍後又表示美國和中國的關係正處於歷來最好的時刻，但兩國貿易長期不平衡，對美國非常不公平，中國正在扼殺美國，「如今我身居此職，就不會再容忍這樣的情況發生」。川普自認和中國國家主席習近平私交良好，但兩人仍須處理兩國貿易失衡的問題。

美國商務部最近建議向外國鋼鐵及鋁製品徵收高額關稅或實施進口配額。中國身為全球最大主要鋼鐵生產及出口國，已對此提出警告，聲稱如有必要，會對美國採取報復行動。

美國退出後，「跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）」下月將在智利簽署修訂版協議。對此，川普表態自己傾向「雙邊協議」更甚於「多邊協議」，「ＴＰＰ對我們並不是樁好交易」。美國重返ＴＰＰ的可能性看似不大。