英採用華為設備 美示警危及資安

2018-02-25

〔編譯周虹汶／綜合報導〕有協助中國政府進行監控之嫌而在上月遭美國國會封殺，來自中國的全球最大電信裝置製造商「華為」儘管進軍美國夢碎，卻在本月初與訪中的英國首相梅伊敲定五年卅億英鎊投資案。由於英、美兩國安全連結深厚，這項合作不僅讓美國擔憂的國家安全網洞開，也進一步分化了美國和盟國對網路安全議題的歧見鴻溝。

華爾街日報廿三日報導，美國聯邦調查局局長瑞伊月中就此項合作案在美國參議院作證時，直言「對任何聽從與我們價值不同之外國政府的公司或實體，在我方內部電訊網絡取得地位或權力一事，我們對於這項風險深感憂心」。

英國二○○五年就成為華為進入歐洲市場的門戶，除了英國最大「英國電信」（ＢＴ）當年開始用它的通訊設施，現在也供應總部位於首都倫敦的世界第二大行動通訊網絡公司「沃達豐」（Vodafone）設備；去年還與英國愛丁堡大學合作研究數據管理，目前在英國約有一千五百名員工，連「英國石油」（ＢＰ）前執行長布朗（John Browne）都為其效力。

但擔負情報工作的英國國家網路安全中心（ＮＣＳＣ）澄清，英國國家安全所用通訊網絡和一般大眾線路不同，儘管英國情報首長也有過疑慮，但華為是「全球性的大公司」，一○年就通過英國的安全審查，因此雙方在英國境內及海外的合作關係將持續。

然而美國防不勝防，因華為產品已散布世界各地，由英、美與加拿大、澳洲、紐西蘭合組的國際情報分享「五眼聯盟」，更是華為部署重鎮，且正野心勃勃發展更高速5G通訊。如今從過去五年已投資廿億英鎊的英國下手，美國官員的疑慮恐一語成讖。