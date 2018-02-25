制裁北韓若無效 川普暗示動武

2018-02-25

美擬派海岸防衛隊進入亞太 擴大查緝船隻

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政府廿三日宣布新一輪制裁北韓措施，涉及橫跨多國共五十六個實體和人士，台商張永源是唯一上榜的個人。美方此舉旨在破壞北韓的海上運輸和貿易網路，路透獨家報導，美國為迫使北韓放棄核武，還計畫與亞太盟友合作在公海擴大查緝船隻，不排除派遣美國海岸防衛隊進入亞太；川普更警告，若制裁未奏效，不排除展開「非常粗暴的第二階段」措施，暗示美方打算動武。

美國財政部大規模將廿八艘船隻、廿七個企業和台商張永源納入制裁，部長努勤揚言全新制裁「幾乎涵蓋目前為北韓所利用的管道」。總統川普亦在保守派政治行動會議（ＣＰＡＣ）演說表示，這是美方針對單一國家的最嚴厲制裁，「最大程度施壓」北韓放棄核武。

川普也撂下狠話指稱，美方迄今為止的制裁僅是「第一步」，倘若未能見效，將啟動「第二階段」措施，且可能會「非常粗暴，對全世界而言將會非常、非常不幸」。紐約時報分析，川普此言是將軍事選項搬上檯面。正出訪南韓平昌冬奧的白宮新聞秘書桑德絲則說，希望北韓開始朝無核化做出改變，但她也強調，「總統不會重蹈前任政府犯下的錯誤，不會態度軟化或示弱」。

路透引述美國資深官員消息指出，美方正尋求日、韓、澳洲和新加坡等亞洲盟國同意，針對與北韓進行雙向貿易的船舶加強攔查，包括密切追蹤及查扣疑似載運武器零件和其他被禁貨品的船隻，主要鎖定公海及願與美方合作的國家之領海，惟不確定是否擴及亞洲以外海域。官員指出，不排除指派美國海岸防衛隊進入亞太協助作業，且為因應行動規模，美方將考慮增加美軍太平洋司令部的海空軍力。但美方官員表示，華府不會實施被北韓視為開戰訊號的海上封鎖行動。

北韓媒體嗆加速發展核武

南韓外交部對美國最新裁制表示歡迎，認為此舉是促使北韓無核化的一環，並重申會加強韓美雙方各方面溝通及合作。然而，北韓喉舌「勞動新聞」廿三日批評，任何形式的制裁、挑釁與威脅，都無法摧毀北韓擁核國家的地位，美方正將朝鮮半島推向開戰，並強調北韓正加速搭載核彈頭的彈道飛彈實戰部署作業。中國官媒「新華社」也諷刺，美方在兩韓局勢舒緩之際推動制裁，是「不合時宜」之舉。