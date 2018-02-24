制裁北韓新名單 台灣人上榜

2018-02-24

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普廿三日宣布迄今最大規模的北韓制裁案名單，包括五十六家企業、船隻與個人，台灣、北韓、中國、香港、新加坡、巴拿馬等國企業皆榜上有名，指控這些企業迴避國際禁令，逕向北韓進口煤、石油等能源，使北韓領導人金正恩得以繼續發展洲際彈道飛彈。

美國財政部長努勤表示，此舉將可顯著地限制金氏政權取得能源，並阻擋其出口貨品賺取外匯。這項最大規模制裁是執行聯合國安全理事會決議，北韓領導人金正恩不僅威脅國際安全，也違反人權。美方官員強調，美方了解北韓當局已感受到壓力，此次的擴大制裁就是向金正恩傳達一個訊息，「除了朝鮮半島無核化，他已沒有選擇」。

根據中央社報導，制裁名單中，出生於一九五七年的台灣人張永源是唯一遭到制裁的個人。與他有關聯的兩家公司，台灣Pro-Gain Group Corporation，以及以台灣和馬紹爾群島為基地的 Kingly Won International Co.，也在這波制裁名單中 。此外香港鴻祥海運、華信船務、利百船務等多家香港與中國企業與船隻，也在制裁名單。美聯社報導，張永源與在俄羅斯的北韓中間人合作，非法出口北韓煤炭。

先前聯合國通過的制裁案中，因中國抗拒美國所列出的十八艘船隻制裁名單，最後僅通過制裁八艘。因此，在美國這波最新的片面制裁中，特別列入船隻、企業與相關經營者。美國官員表示，這波名單共包括二十七家船公司與貿易商、二十八艘船隻與一名人士。