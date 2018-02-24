俄大添火力 匿蹤戰機現蹤敘利亞

2018-02-24

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕俄羅斯下議院「國家杜馬」國防委員會主席沙馬諾夫（Vladimir Shamanov）二十二日表示，俄國在力挺敘利亞總統阿塞德的軍事行動期間，進行了兩百多種新式武器的測試。與此同時，俄國媒體公布影片顯示，俄國在敘利亞部署兩架最先進的匿蹤戰機蘇愷-57（Su-57，亦稱T-50），該戰機標榜可挑戰美國F-22猛禽戰鬥機，因而有「F-22殺手」之稱。

根據俄國多家媒體所公布的影片，兩架俄國第五代戰機蘇愷-57，在四架蘇愷-35戰機、四架蘇愷-25攻擊機與一架預警機的護衛下，現蹤於敘利亞地中海城市拉塔基亞的克梅明（Khmeimin）俄國空軍基地。蘇愷-57為單座雙引擎多用途戰機，也是俄國首款使用匿蹤科技的戰機，但尚未服役，此次現身敘利亞，很可能藉由戰場環境「進行實戰測試」，以修正缺點。

蘇愷-57去年十二月首次飛航。本月初俄國國防部副部長波里索夫表示，蘇愷-57第一階段的戰鬥測試已結束。

倫敦「國際戰略研究所」資深研究員巴里（Douglas Barrie）認為，該部署除了作戰因素，可能也有商業宣傳的目的，他說，在敘利亞成功展示軍機，或能緩和印度等潛在買家的疑慮。巴里也表示，目前不清楚蘇愷-57是否執行日常任務，他評估該戰機的性能介於美軍F-22與較便宜的F-35這兩款匿蹤戰機之間。