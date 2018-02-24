三婚娶鄧小平外孫女 吳小暉攀權力高峰

2018-02-24

〔編譯茅毅／綜合報導〕有中共「紅三代」背景的吳小暉至今共有三次婚姻，據香港媒體報導，他是在娶了鄧小平外孫女鄧卓芮後，才真正攀上權貴之路。

三任妻子 非富即貴

「香港經濟日報」網站報導，吳小暉早年在浙江省溫州市平陽縣工商局任職時，與當地官員的女兒結婚，接著與溫州市長劉錫榮搭上線，在劉高升省委副書記後，吳做起銷售汽車的生意，之後吳攀上杭州市長盧文舸，盧不久升任副省長，吳則與第一任妻子離婚，再娶盧的女兒為妻。一九九○年代，吳在中國「十大元帥」陳毅之子陳小魯經營的一家公司上班，吳因此結識了當時也是該公司職員的鄧卓芮，吳二○○四年又和第二任妻子離婚，從鄧卓芮的同事搖身一變為配偶，成為鄧小平家族的「駙馬」。

吳小暉憑藉鄧氏家族的名號趨權附勢，從一家經營財產保險的小公司，僅十二年時間就拓展為中國保險業巨擘，曾自誇認識保監會「從主席到門口警衛」的所有人，近年還將觸角伸向海外，大舉收購房地產或酒店，培養在美國政商界人脈，例如美國總統川普女婿庫希納。

吳小暉的密友、安邦保險集團旗下「安邦人壽保險」董事長陳平曾說，沒有「紅二代」陳小魯，吳根本沒機會認識鄧小平二女兒鄧楠之女鄧卓芮，據傳由於鄧氏家族的長輩認為吳動機不純，因此反對鄧卓芮「下嫁」，婚後，鄧氏家族並未涉足其任何商業活動，不願替他背書，去年四月保監會前主席項俊波被查落馬後，鄧家隨即與吳切割，除宣稱兩人已離婚外，並拒絕與該集團有關的財產分配。

傳已分居 還沒辦離婚

中國媒體「財新網」去年曾報導，兩人的夫妻關係已「確認中止」，惟安邦保險集團特地發表聲明，駁斥為「不實報導」，消息人士對此指稱，兩人在法律上還沒辦離婚手續，但已分居，即婚姻關係早已名存實亡。