嚴打非法移民 法新草案左右碰壁

2018-02-23

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦廿二日報導〕法國廿一日公布最新移民庇護法草案，強調為遏止非法入境，將加重懲罰與加速遣返非法移民，非法移民最高可處一年監禁。草案一出引發政壇左右兩派的批評。在野左派議員與多數移民暨難民援助組織批評新草案「嚴重失衡」，過度強調打擊非法移民卻未落實收容難民的承諾；右派和極右派議員們則批評該案「太寬容」，使得以中間派自許的總統馬克宏政府面臨嚴重考驗。

馬克宏競選承諾之一就是修改現行移民法，負責此案的內政部長科隆強調草案聽取各方意見、內容十分平衡、完全符合歐盟法律，但連馬克宏領導的執政黨「共和前進黨」內出現質疑。此案將在下月提交國會，於四月進行辯論。

科隆表示，該草案的門檻「遠低於」德國、義大利、瑞士等國的相關現行法規。新移民法將加速外籍公民在法的庇護審核程序，庇護申請等待時間從現有一百二十天縮至九十天，被拒後的上訴時效從一個月縮至十五天。

然而，草案祭出監禁和罰款等更嚴格措施對付違法或資格不符者。非法移民將被處以最高一年的監禁和三七五○歐元的罰款。另外還賦予執法部門更大的行動自由，警察可臨檢庇護所移民身分，也將打擊以假身分工作者。至於非法移民的行政拘留最長期限從現行的四十五天延至九十天，更接近其他歐盟國家的平均天數，德國、丹麥的相關最長期限是一百八十天，芬蘭則長達一年。

法國政府認為新草案兼顧效率和人道，但反對者卻指責會加大難民在法申請避難的難度，有違人道主義。法國去年有超過十萬人申請庇護，比前年上升十七％，驅逐非法移民十多萬人，也上升三十％。