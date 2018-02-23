2017年強人散播仇恨「妖魔化政治」崛起

2018-02-23

〔編譯陳正健／綜合報導〕國際特赦組織廿一日發表年度報告指出，二○一七年是「妖魔化政治」的一年，提供人權迫害的沃土。世界政治強人川普、普廷、習近平和杜特蒂等領袖推行仇恨，無情損害數以百萬計民眾的權利。緬甸羅興亞穆斯林難民危機正是缺乏全球人權領袖之後果。

國際特赦組織針對一百五十九個國家的人權狀況，發表厚達四百多頁的報告，強調多國領袖「充滿仇恨措辭」，導致對少數族群的歧視正常化。國際社會未能對緬甸、葉門、伊拉克、南蘇丹及敘利亞的人道罪行和戰爭罪作出強力回應。美國、中國及俄羅斯等國家領袖未能維護民權。報告也提到，二○一七年全球數百萬人體驗妖魔化政治崛起的苦果。富國領袖處理難民危機的方式結合逃避與麻木不仁。

國際特赦組織秘書長謝蒂點名美國總統川普一上任就推行的穆斯林旅遊禁令影響世界，繼而讓各國領袖在二○一七年把仇恨政治推向極端。謝蒂也譴責中國國家主席習近平對人權捍衛者施以更多迫害，對藏人及維吾爾族人的打壓也更勝以往，並稱去年最悲慘的事件之一是諾貝爾和平獎得主劉曉波去世。

報告稱香港的和平集會與表達自由的權利亦響起警訊。國際特赦組織香港分會總幹事區美寶表示，香港公安條例關於「非法集會」的罪名與其他措辭含糊，港府引用有關罪名對付和平示威者。

報告指稱，緬甸軍方鎮壓羅興亞叛亂份子，導致將近七十萬羅興亞人逃往鄰國孟加拉，為「社會鼓勵仇恨、代罪羔羊和畏懼少數民族的最終結果。」

報告提及台灣的同婚釋憲成就，強調若修法通過，台灣可能成為亞洲首個同婚合化法國家。報告也提到台灣邀請國際人權專家進行國際公約審查、以及李明哲在中國受審及判刑一案，但媒體報導外國移工在台灣屢遭性騷擾，「難民法」的立法進展停滯。