伊凡卡、北韓代表 冬奧閉幕同框?

2018-02-23

〔編譯茅毅／綜合報導〕白宮表示，美國總統川普已請長女伊凡卡率高層級代表團出席廿五日的平昌冬季奧運閉幕式，她將於廿三日抵達南韓。南韓統一部也說，平壤將派北韓共產黨「朝鮮勞動黨」副委員長金英哲領銜的高層級代表團出席閉幕式。金英哲被外界視為釀成四十六死的二○一○年三月南韓海軍「天安艦」沉沒事件主謀。據報導，卅六歲的白宮高級顧問伊凡卡預定廿三日與南韓總統文在寅共進晚餐，她的南韓之行尚未安排與任何北韓人士會晤的計畫，但白宮官員不願排除此一可能性，可能為美國與北韓代表間的偶遇創造契機。

上述美方代表團的成員還包括白宮新聞祕書桑德絲、駐南韓美軍指揮官布魯克斯、美國國家安全會議的朝鮮半島事務專家胡克（Allison Hooker），南韓外交部發言人魯圭德廿二日指出，伊凡卡所率的代表團除將在南韓總統府青瓦台與文在寅餐敘外，廿四、廿五日還將前往平昌觀看冬奧比賽，並出席閉幕式，廿六日返美。南韓政府將在禮賓安排和維安上對伊凡卡提供高規格禮遇。

相較於美國副總統彭斯此前訪問南韓期間與脫北者見面、譴責北韓違反人權，川普政府官員說，伊凡卡此行將聚焦於重申美國與南韓間的同盟關係，並慰勞參賽的美國選手。紐約時報報導認為，從伊凡卡的年齡與背景觀之，她看來比五十八歲的彭斯更平易近人，友人認為她熱中滑雪，與愛女阿拉貝拉常觀賞本屆冬奧賽事轉播，故由她擔任川普的特使出席冬奧，頗為適合。

而在白宮宣布包括伊凡卡在內的代表團名單後幾小時，北韓亦將其代表團名單告知南韓，由七十二歲的北韓人民軍上將金英哲為首，以及「祖國和平統一委員會」委員長李善權共八人，自廿五日起訪問南韓三天。據韓聯社報導，文在寅將於冬奧相關行程中，自然而然地與北韓代表團會晤，由此推測，除閉幕式外，他還將另行接見代表團，雙方可能至少有兩次會晤。

據報導，金英哲自一九九○年起開始參與兩韓間的高層級會談，乃北韓軍方數一數二的「韓國通」，天安艦事件時，他正擔任人民軍總參謀部偵察總局局長，據信為天安艦事件、二○一四年十一月「索尼影業（ＳＰＥ）」遭駭事件等案的主謀，他雖被美國和南韓列入制裁的黑名單，但由於他此行旨在祝賀冬奧成功閉幕，故南韓將接受北韓的提議。