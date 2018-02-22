佛州學生爭禁槍 川普擬先禁撞火槍托

2018-02-22

〔編譯張沛元／綜合報導〕上週發生校園槍擊導致十七人死亡的美國佛羅里達州麥嬌莉．史東曼．道格拉斯高中的倖存學生與學生家長，廿一日聚集佛州首府塔拉赫西的州議會大樓外示威，要求禁用該校槍擊案中槍手使用的同款攻擊式步槍，誓言若未能說服州議員在會期結束前改變修法，就會在十一月期中選舉做出改變。

分乘三輛巴士、跋涉六百一十四公里的道格拉斯高中學生，已於廿日晚間抵達塔拉赫西的一所高中，受到在場迎接他們約五百名師生的熱烈歡迎。十六歲的道格拉斯高中高二生卡德隆說，他們是要來締造改變，將持續與政治人物對話與推動，直到終有所成，校園槍擊血案不能再發生，「你們（塔拉赫西高中）就是我們要保護的對象」；十九歲的高三生賀曼斯說，議員們與總統不修法，誓不返校……「我要去我們的州議會告訴州議員們，我們受夠愚蠢的槍枝法」。

儘管學生們滿腔熱血且意志堅定，然其查禁AR-15攻擊步槍與類似的半自動步槍的願望恐難成真。民主黨人廿日企圖在佛州州議會眾議院推動禁用攻擊步槍與大容量彈匣的法案，但遭控制佛州州議會參眾兩院的共和黨人輕鬆駁回，改以對槍枝採取較為嚴格管制，像是把道格拉斯高中槍擊案兇嫌克魯茲所使用的攻擊式步槍，視為手槍而非長槍——此舉意味購買該款武器的最低年齡限制將提高為二十一歲、有購買等候期，以及讓有精神疾病徵兆、甚至未經確診者，更難購買這款槍枝。

為回應學生們的訴求，美國總統川普廿日指示司法部採取行動禁止若干武器裝置，包括去年賭城槍擊案兇嫌使用過、能將半自動槍械改造成為幾乎全自動的「撞火槍托」（bump stock）。川普說，政府必須在保護年輕學子上做更多。

川普企圖轉移焦點

不過，川普與共和黨人意圖將道格拉斯高中槍擊血案的焦點從槍枝管制轉移到用槍者的精神狀態，令倖存的學生相當不滿。川普廿一日還發推文說，無論是共和黨還是民主黨，如今應該把重點放在加強對購槍者進行背景查核。