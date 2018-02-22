德組閣協議才投票 社民黨爆出小狗黨員

2018-02-22

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦廿一日報導〕德國最大在野黨社會民主黨（SPD）日前讓一隻西班牙狗利馬（Lima）登記為黨員，爆出該黨入黨審核鬆散引發高度爭議。為這隻狗申請入黨的德國《畫報》大加撻伐社民黨，逼迫擔任社民黨目前黨魁之一的娜勒絲（Andrea Nahles）出面宣告狗沒有投票資格，承諾未來對黨員身分的審核將更嚴謹，該黨據稱已請律師研究對付這種惡搞的法律途徑。

德國因組閣談判無法畫下句點，讓「政府空轉」已長達四個月。總理梅克爾能否繼續第四任，關鍵在於社民黨黨員是否投票贊成組閣協議。社民黨高層的組閣協議最終必須獲得全體黨員投票同意才能定案，投票已於二十日展開，該黨的四十六萬三千多名黨員至下月二日間均可郵寄選票表達意見。

德國發行量最大的《畫報》廿日以頭版報導，該報用一隻名叫利馬（Lima）的西班牙狗身分向社民黨申請入黨，結果社民黨不察，不但發給牠黨證讓其成為正式黨員，還邀請牠對大聯合政府組閣案表決。《畫報》力轟社民黨對黨員審核過度鬆散，任何人都能輕易偽裝入黨取得黨員的投票資格。該報發言人表示，此舉不關狗，只是要證明若想藉由非法手段操弄大聯合政府的投票，其實「輕而易舉」。

由於社民黨此次黨員投票攸關德國未來，近日申請入黨的人暴增，其中尤以該黨的青年聯盟（Jusos）因強烈反對再度籌組大聯合政府，全力鼓動年輕人入黨以否決組閣案，這股「入黨說不（Tritt ein, sag Nein）」的風潮讓該黨從年初起就經歷數十年來從未有過的「入黨盛況」。如果三月四日公布投票結果拒絕聯合內閣，德國就被迫必須再舉行一次大選。

根據《畫報》最新民調顯示，社民黨支持度已淪落到第三名，僅有十五．五％，更是首度輸給極右政黨另類選擇黨（支持度十六％），至於梅克爾領導的基督教民主聯盟則為三十二％。主因就在社民黨內不少人認為，過去的兩次大聯合政府完全模糊了該黨的左派主張。自由民主黨在民調中支持率為九％，左派黨十一％，綠黨十三％。