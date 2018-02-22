專家警告 AI恐淪攻擊武器

2018-02-22

可操控大選或發動恐攻

〔編譯張沛元／綜合報導〕二十五位專家在廿一日公布的一份最新報告中警告，人工智慧（Artificial intelligence, AI）恐遭獨裁者、罪犯與恐怖份子等惡意使用者利用，藉此操控大選或發動恐怖攻擊，像是讓無人車發生車禍或將商用無人機改造為鎖定目標的武器。

來自英國劍橋、牛津與美國耶魯大學的科技與公共政策研究人員以及隱私與軍事專家，在一百頁的分析報告中設想未來十年人工智慧遭誤用的可能情節，像是網路犯罪激增與利用聊天機器人來干預新聞蒐集與滲透社交媒體。例如，釣魚式攻擊（phishing，發送植入惡意程式或以騙取珍貴個資為目的的電子郵件），恐隨著人工智慧的進步而變得更危險。牛津大學人類未來研究所研究員布魯戴奇就說，到頭來，人工智慧發展所帶來的問題，遠勝於解答。

劍橋大學「生存風險研究中心」執行長埃吉爾泰格則指出，人工智慧可能在網路、實體與政治安全上構成新威脅或改變既有威脅的本質。研究人員指出，遭惡意使用的人工智慧足以發動大規模、準確鎖定目標與具有高效率的攻擊；利用人工智慧來從事原本得仰賴人力與專門知識才能完成的工作，也許能降低發動攻擊的成本；單憑人類一己之力難以研發的攻擊或利用人工智慧系統本身的漏洞所發動的新攻擊，可能會增加。

掃地機器人可變炸彈

布魯戴奇表示，他最憂慮自主裝置遭到罪犯與國家利用來從事恐怖與網路攻擊。報告描繪出掃地機器人內藏炸彈與人臉辨識裝置，在目標接近時自動引爆的恐怖場景。

在政治層面，利用無所不在的監視網路來監控人民的獨裁領導者，恐已利用人工智慧來篩選浩瀚資料。報告中說，透過人工智慧，獨裁者能更快速辨識出人民可能正在計劃推翻政權、鎖定這些人，以及在起義者採取行動前將之關入大牢。

該報告也呼籲各國政府與政策與科技專家合作化解危機，並提出一系列建議，包括了解與為人工智慧遭惡意使用做好準備與訂定新法等。