美「全球威脅評估」：杜特蒂為東南亞民主威脅

2018-02-22

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國國家情報首長辦公室（ODNI）最近發表報告，將菲律賓總統杜特蒂列為東南亞地區的民主威脅。對此，菲國總統府二十一日回應，杜特蒂並非獨裁者，菲律賓仍希望和美國成為朋友，但這份報告破壞菲美友好關係，總統會嚴肅看待。

菲：杜特蒂並非獨裁者

美方十三日發表報告將杜特蒂、柬埔寨總理韓森、緬甸羅興亞危機及泰國軍方支持的憲法列為東南亞的民主障礙。報告「區域威脅」章節中提到，由於獨裁傾向、貪汙猖獗及裙帶關係之故，二○一八年東南亞許多國家的民主與人權持續脆弱，其中杜特蒂揚言暫停實施憲法、成立革命政府及實行全國戒嚴。

對此，菲國總統府發言人羅凱抨擊，該份報告令菲美難以保持友好關係。他強調，杜特蒂並非獨裁者，亦無獨裁傾向，他遵守法治及忠於憲法；他是一名律師，不會違反法律與人權；他的外交政策讓自己不受美國人歡迎。

杜特蒂政治立場「親中遠美」，曾多次在公開場合聲稱美國中央情報局（CIA）想把他推翻。美國現任總統川普曾讚揚杜特蒂的毒品掃蕩，但他去年十一月訪菲時已有所節制。

據估計，自二○一六年七月杜特蒂宣布掃毒戰爭以來，已有四千涉毒人士死於警方所稱的合法緝毒行動。人權團體指控菲國警方草率處決，但菲國當局予以否認。國際刑事法庭已對此展開初步調查。

此外，總部設於美國的「人權觀察組織」二十一日也抨擊杜特蒂「威脅媒體自由」。二○一二年成立的菲國新聞網站「Rappler」經常批評杜特蒂反毒戰爭，菲國政府上個月以含有外資為由，指控該媒體違憲並吊銷執照。菲國總統府二十日禁止該媒體記者入內採訪，隨後雖放行，但不允許報導總統演說。