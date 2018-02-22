美「全球威脅評估」：杜特蒂為東南亞民主威脅

2018-02-22

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國國家情報首長辦公室（ODNI）最近發表報告，將菲律賓總統杜特蒂列為東南亞地區的民主威脅。對此，菲國總統府二十一日回應，杜特蒂並非獨裁者，菲律賓仍希望和美國成為朋友，但這份報告破壞菲美友好關係，總統會嚴肅看待。

菲：杜特蒂並非獨裁者

美方十三日發表報告將杜特蒂、柬埔寨總理韓森、緬甸羅興亞危機及泰國軍方支持的憲法列為東南亞的民主障礙。報告「區域威脅」章節中提到，由於獨裁傾向、貪汙猖獗及裙帶關係之故，二○一八年東南亞許多國家的民主與人權持續脆弱，其中杜特蒂揚言暫停實施憲法、成立革命政府及實行全國戒嚴。

對此，菲國總統府發言人羅凱抨擊，該份報告令菲美難以保持友好關係。他強調，杜特蒂並非獨裁者，亦無獨裁傾向，他遵守法治及忠於憲法；他是一名律師，不會違反法律與人權；他的外交政策讓自己不受美國人歡迎。

杜特蒂政治立場「親中遠美」，曾多次在公開場合聲稱美國中央情報局（CIA）想把他推翻。美國現任總統川普曾讚揚杜特蒂的毒品掃蕩，但他去年十一月訪菲時已有所節制。

據估計，自二○一六年七月杜特蒂宣布掃毒戰爭以來，已有四千涉毒人士死於警方所稱的合法緝毒行動。人權團體指控菲國警方草率處決，但菲國當局予以否認。國際刑事法庭已對此展開初步調查。

此外，總部設於美國的「人權觀察組織」二十一日也抨擊杜特蒂「威脅媒體自由」。二○一二年成立的菲國新聞網站「Rappler」經常批評杜特蒂反毒戰爭，菲國政府上個月以含有外資為由，指控該媒體違憲並吊銷執照。菲國總統府二十日禁止該媒體記者入內採訪，隨後雖放行，但不允許報導總統演說。

  • 菲律賓總統杜特蒂二十日於馬尼拉東南方奎松市的軍方紀念活動上發表演說。 （美聯社）

    菲律賓總統杜特蒂二十日於馬尼拉東南方奎松市的軍方紀念活動上發表演說。 （美聯社）

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