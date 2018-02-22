北韓駭客攻擊目標 擴及全球

2018-02-22

〔編譯陳成良／綜合報導〕華爾街日報廿一日報導，據美國網路安全公司「火眼（FireEye）」最新報告，北韓三大駭客組織之一的Reaper（死神）正轉移攻擊戰略，開始尋找海外目標，而且不掩飾其蹤跡，這顯示北韓政權面對更嚴厲制裁，已不在乎遭到報復，仍持續對外擴大網路攻擊。

Reaper長期以來主要入侵南韓的公家機構、軍事部門和民營企業，不過，去年將攻擊範圍擴大至日本、越南和中東，目標是化學、航太、汽車和醫療保健行業的民營公司，為金正恩政權搜集秘密情報。

南韓網路安全專家將北韓的網軍分為三組：Ａ隊，或稱Lazarus，負責攻擊外國銀行和公司；Ｂ隊，或稱Reaper，專門負責攻擊南韓；Ｃ隊負責發送電子郵件及情蒐。Reaper浮上檯面，意謂現今北韓已有兩大網路組織正在開展全球性攻擊，前述Lazarus近期發動的攻擊包括盜取加密貨幣、去年的想哭（WannaCry）勒索軟體攻擊以及二○一四年索尼影視公司系統遭入侵事件。

FireEye指出，不同於Lazarus駭客分布在全球，從網路位址（IP）判斷，Reaper的駭客似乎主要駐紮在平壤。發動攻擊的時間是北韓的工作天，高峰時段是當地時間上午十一點及下午三點，中午時段明顯平靜。

FireEye提到北韓的一個攻擊目標是中東一家公司，該公司曾與北韓官方成立合資企業，為該國提供電信服務。FireEye懷疑，在雙方的業務合作失敗之後，北韓政府這樣做是為了收集這家公司的資訊。

Reaper近期攻擊因其技術水準而引人關注。過去幾個月，Reaper針對南韓發動了一次「零時差（zero-day）」攻擊，利用的是此前未知的Adobe Flash漏洞。Adobe Flash是很多網路瀏覽器使用的一款多媒體播放器，而「零時差」通常是指還沒有修補程式的安全漏洞。這種攻擊非常地罕見，被駭客世界視之為最複雜且最昂貴的網路武器，因為創建這種惡意軟體的難度很高。

FireEye指出，Reaper的早期攻擊並不複雜，沒有受到特別關注，但是現在他們的攻擊技術更為提高，可能被賦予全球性任務，北韓政府越來越倚重該組織執行其他任務。