美朝冬奧密會 最後一刻破局

2018-02-22

彭斯轟平壤是「殺戮政權」後 北韓取消會面

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國政府官員二十日指出，美國副總統彭斯原訂於平昌冬奧期間與北韓代表密會，但在他譴責平壤當局是「殺戮政權」後，北韓於最後一刻取消會面。對此，南韓統一部發言人白泰鉉二十一日回應無可奉告。南韓外長康京和則指稱，美國可能在冬奧後對北韓實施片面制裁。

白宮：彭斯啟程前 同意北韓邀請

美國國務院發言人諾爾特指出，彭斯原本準備藉此見面機會，充分表達美方立場，堅持北韓放棄非法彈道飛彈及核武計畫，但北韓官員在最後一刻決定取消會面，美方對北韓未能把握這次機會深感遺憾。

彭斯原定於十日冬奧行程最後一天與北韓官員會面。彭斯辦公室證實，彭斯原訂與北韓領導人金正恩的胞妹金與正，以及北韓憲法上的「國家元首」、最高人民會議常任委員會委員長金永南會面，但北韓方面在十日會前兩小時內取消會面。

原訂青瓦台會面 南韓不參與密會

白宮官員指稱，彭斯在五日啟程亞洲前同意北韓的邀請，在他八日抵達首爾時細節仍未敲定。彭斯原定與其發言人兼幕僚長艾耶斯與會，北韓除了金與正和金永南之外可能還有第三名官員。南韓總統府青瓦台預定做為中立的美朝會面地點，南韓官員不參與密會。

白宮官員表示，川普、彭斯和艾耶斯，連同白宮、中情局、國務院和國防部高層五日曾在橢圓形辦公室會面或透過電話討論會面事宜，彭斯並未獲授權與北韓協商，旨在傳達川普政府的強硬立場。

艾耶斯二十日指出，北韓原本冀望以會面致使彭斯軟化語氣，希望他不要利用世界舞台吸引關注，或向世人展示美方施壓最大化的強硬立場。自冬奧首日開始，美方就力圖阻撓金氏殺戮政權藉冬奧以粉飾形象，或許這是北韓取消會面的原因。

彭斯於九日冬奧開幕式於貴賓席曾坐在金與正與金永南附近，但未曾與他們握手，顯然刻意冷落。冬奧期間，彭斯曾接見四名脫北者，參觀天安號軍艦紀念館，向遭北韓魚雷攻擊的已故南韓水手致敬，並帶著遭北韓拘禁的已故男大生沃恩比爾的父親一同隨行，旨在「提醒全世界北韓的暴行」。

分析家認為，北韓在冬奧的外交目的是鬆懈聯合國制裁，破壞美韓聯盟。前美國國務院外交官員、北韓問題專家大場敏太郎（Mintaro Oba）推文分析，北韓出爾反爾是其一貫伎倆，透過取消與彭斯的密會，以玩弄推責諉過的遊戲。

南韓外長康京和廿一日在國會表示，北韓在冬奧後隨時有可能進行挑釁，而美國可望在冬奧後對北韓加強施壓，有可能實施片面制裁，美韓也在北韓問題上保持溝通與協商。