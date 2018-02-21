赴泰找孕母生13子 日富二代奪回監護權

2018-02-21

〔編譯周虹汶／綜合報導〕以通信事業造就四十二億美元身家的日本第十一大富豪、「光通信株式會社」執行長重田康光，其子重田光時多年前在泰國花錢找多名代理孕母，產下至少十三名子女後，二○一四年引起泰國政府側目並立法禁止，以致他匆忙離境，留下含金湯匙出生的骨肉給泰國政府照顧。但他隔年起跨海打起監護權官司，結果廿日出爐，泰國法院判這位富二代勝訴，認證他為這群孩子的爸爸暨「唯一監護人」。

父為日本第11大富豪

泰國法院廿日聲明表示，重田光時並無販運人口意圖或不良前科，他的雄厚財力絕對夠養這群孩子，又與生父同享天倫之樂乃他們的最佳利益，才做出上述判決。

重田光時並未親自出庭聆訊。他的委任律師聲稱，重田生長於大家庭，手下又有大批事業，才想生這麼多孩子；等他們準備好，就會把他們帶回日本，讓大家一起快樂長大。據泰國政府了解，這十三名孩子已具有適應新環境的能力。

泰國警方一四年於首都曼谷一處豪華公寓發現九名嬰幼兒，他們當時出生兩週至兩年不等，有保母全天候照料，但父親竟來自同一人。調查後赫然發現，當時廿四歲的重田光時正是他們的生父，已生了十九個孩子，其中十三人在泰國，另六人分處柬埔寨和日本；前者母親包括捐卵女子及至少九名代理孕母，後者也有四人為泰籍代理孕母所生，每人收取九千三百至一．二五萬美元不等，「嬰兒工廠」案震撼全球。

泰國曾為全球生殖旅遊的熱門目的地，但當年爆發多起代孕醜聞，除重田光時案，另有一對澳洲夫妻以一．五萬美元代價，委請代理孕母生到龍鳳胎，卻將患有唐氏症的男嬰丟給對方。泰國國會遂於隔年立法，僅准許泰國籍伴侶或當中任何一人具有該國籍者，可尋求滿廿五歲泰籍女子的代孕服務，以免泰國女性淪為「全球子宮」。