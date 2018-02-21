日建商斥資1654億 打造最高木造摩天樓

2018-02-21

住友林業興建 預定2041完工

〔編譯魏國金／綜合報導〕日本住友林業公司（Sumitomo Forestry）宣布，將斥資六千億日圓（約一六五四億台幣），興建全球最高的木造摩天大樓，預定二○四一年完工，以慶祝該公司屆時邁入第三百五十年歷史。

90％為日本木材 高350公尺

住友林業表示，名為W350的木造摩天大樓有七十層樓、高三百五十公尺，其中十％是鋼材，其餘九十％是本土木材，推估將動用十八萬立方公尺的木材。W350佔地六千五百平方公尺，建築總面積達四十五萬五千平方公尺，可容納八千戶住家，每層樓的陽台皆飾以扶疏花木。

斜撐管束結構 因應東京頻震

該公司說，「斜撐管束結構」（braced tube），亦即建物核心的對角鋼骨制震支柱，將可因應東京頻繁的地震。儘管經費約為同規模傳統摩天大樓的兩倍，但由於建築技術的進步，預料二○四一年該大樓完工前，預算應可下修。

住友說：「該建築旨在創造友善環境與善用木材的城市，這類城市透過高層建築增加木料建材的使用，而成為森林。」

日本政府鼓勵建商多使用木材，二○一○年通過的「促進公共建物利用木材法」要求三樓以下的所有政府建築以木材興建，或使用木材。日本約三分之二國土覆蓋森林，相較於水泥與鋼骨建築，所製造的碳足跡分別佔全球碳排放的八％與五％。木材則會固碳，不會排碳到大氣中。

防火是木造摩天大樓最令人關切的問題之一，而日漸普遍的「多層次實木結構積材工法」（ＣＬＴ）隔熱、防火功能優異，遭遇高溫時，它比鋼材更能維持結構的穩定。

過去十年，木造摩天大樓在全球如雨後春筍般冒出。加拿大溫哥華的英屬哥倫比亞大學高五十公尺、十八層樓的學生宿舍「Brock Commons」，去年拿下全球最高木造建築榮銜。在此之前，挪威卑爾根市中心的「大樹」（挪威語為Treet），是全球最高的木造建築，一四年以十層樓、三十二公尺高奪得殊榮。英國劍橋大學建築系與PLP建築事務所計畫聯合建造「橡木塔」（Oakwood Tower），一旦獲准，這座八十層樓、高逾三百公尺的建物將是倫敦第一座木造摩天大樓。