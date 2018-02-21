印度將建超級高鐵 14分鐘飆140公里

2018-02-21

行駛於近真空車行管道 2025年之前可望營運

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕創辦維珍集團（Virgin Group）的英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson），十八日在印度總理莫迪、印度西部經濟重鎮馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）邦長法德納威斯（Devendra Fadnavis）見證下，與杜拜環球港務集團（DP World）等主要投資者簽署架構協定，計畫在印度第九大城浦那（Pune）和馬哈拉施特拉邦首府孟買之間，興建俗稱「超級高鐵」的「超迴路列車（Hyperloop）」系統。

屆時，這段一百四十公里的路程，通勤時間可望從三至四小時縮減到十四至二十五分鐘，並可能成為全球首條商業營運的超迴路列車系統。研究顯示，浦那至孟買的超級高鐵工程，三十年營運期間可望創造五五○億美元的社會經濟效益。

這項隸屬維珍集團投資的「維珍超迴路列車一號（Virgin Hyperloop One）」策略合作計畫，去年十一月簽署初步可行性研究，接下來六個月完成研究後，示範段最快將於二○一九年初開始興建、二一年完工，預估耗資兩千億盧比（約九○八億台幣）；全段有望在二○二五年之前正式投入營運。未來規劃方面，則可再延伸至新浦那國際機場、孟買尼赫魯港。

全使用電力 年減15萬噸碳排

「維珍超迴路列車一號」一直在美國內華達州測試，現已達到時速三八六公里的成果。布蘭森在聲明中指出：「維珍超迴路列車一號能幫助印度成為全球運輸業先鋒，打造全新的、改變世界的產業。」初步估計，該段營運路線每年能承載一．五億人次旅客，緩解交通堵塞，大幅降低貨物往返孟買港和浦那的時間；由於超迴路列車全部使用電力，預估每年能減少十五萬噸溫室氣體排放量。

超迴路列車採用磁浮推進技術，行駛於減壓、近真空的車行管道內，最高時速宣稱可達接近音速的一二二三公里。美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長穆斯克二○一三年發表白皮書，大力推廣「超迴路列車」。華盛頓郵報十六日報導，穆斯克旗下的「鑽洞公司（The Boring Company）」已取得美國政府的隧道挖掘許可，據傳將在紐約大道開挖車站，興建連結華府、紐約之間的超迴路列車運輸系統。

印度總理莫迪正投入約八．六兆盧比（約四兆台幣）升級全國鐵路網，去年也啟動一項計畫，計畫興建一條五百公里的子彈列車高鐵，連接孟買與西北部古吉拉特邦第一大城艾哈邁達巴德（Ahmedabad）。