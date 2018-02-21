佛州槍擊案後 川普支持審查購槍

2018-02-21

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國佛羅里達州道格拉斯中學槍擊案釀成十七名無辜師生慘死，由於凶嫌合法買過七把槍，再度掀起要求改革槍枝政策的聲浪。在各界施壓下，共和、民主兩黨議員正聯手提案，試圖先改善既有的「全國犯罪者背景即時查核系統」（ＮＩＣＳ），以便購槍者確實受到審查。前年競選時獲得「全國步槍協會」（ＮＲＡ）出資力挺的美國總統川普，十九日表態支持。

擁槍開拓的建國歷史，讓「人民持有和攜帶武器的權利」一七九一年明文寫入美國憲法第二修正案，因此儘管後續槍枝暴力頻生，仍未有撼動。直至一九三四年《國家槍枝法》（ＮＦＡ）規定部分類型槍枝必須註冊備案，才開始受立法有限管制，包括六八年《槍枝管制法》（ＧＣＡ），不允許郵購販售獵槍和步槍，不准掛牌經銷商將槍賣給官司纏身者、吸毒犯、精神病患等。九三年《布雷迪手槍暴力防治法》則進一步要求合法售槍者審查義務，賣槍前必須先登入聯邦調查局（ＦＢＩ）的ＮＩＣＳ，確認買家身分。

儘管《布雷迪法案》立意良善，但多數罪犯的槍枝其實購自黑市，反而對獵人等合法購槍者造成不便。但在槍枝管制政策仍無明確共識的情況下，民主黨聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）與共和黨籍聯邦參議員柯寧（John Cornyn）聯手提出《ＮＩＣＳ修正法案》（FixNICS Act），試圖先以此基礎進行修正，除要求聯邦機構確實回報犯行紀錄，也提出財政誘因促使各州配合，讓審查買家背景時使用的ＮＩＣＳ資料更新更為即時。

川普起初將這起慘案的禍因導向十九歲凶嫌克魯茲「精神失常」。白宮新聞秘書桑德絲十九日表示，川普支持改善聯邦查核制度的行動。然而，歐巴馬政府已要求社會保障管理局（ＳＳＡ）將領有國家補助的精神疾病患者名單登錄至ＮＩＣＳ，以避免精神病患購槍，卻在去年二月遭當時上任僅約一個月的川普廢止，白宮還拒絕公開他當初的簽署畫面。