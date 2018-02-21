敘利亞空襲反抗軍 炸死逾百平民

2018-02-21

〔編譯魏國金／綜合報導〕敘利亞政府十九日對反抗軍控制的東古塔區（Eastern Ghouta）展開「歇斯底里」的空襲行動，被控宛如遂行大屠殺！「敘利亞人權瞭望台組織」（SOHR）表示，至少一百名平民，包括三十五名婦孺喪生，另有四百七十人受傷，部分傷者情況危急。這是當地自二○一五年初以來，單日死傷最慘重的攻擊事件，聯合國要求大馬士革當局立即停止對平民的攻擊。

東古塔區宛如遭大屠殺

由二十二個村落組成的東古塔，是敘國首都大馬士革附近最後一個仍由反抗軍佔領的地區，而其周邊均由政府軍控制。居民近四十萬的東古塔，上週終於獲得近三個月來的首次救援物資運送。敘利亞「祖國報」（Al-Watan）報導，讓反抗軍自東古塔撤離的談判正進行中，但SOHR推測，從日益增多的空襲顯示，敘國當局或許準備發動地面攻擊。

本月初，政府軍對東古塔發動五天空襲，造成兩百五十名平民喪生，數百人受傷。平靜幾天後，政府軍十八日對當地發射兩百六十多枚火箭，反抗軍也以火箭與迫擊砲反擊，十八日晚間約有六枚火箭落入大馬士革，造成一人死亡。

政府軍的攻擊行動不僅鎖定平民，也針對其維生管道，包括麵包店、批發店與任何可能維持食物供應的據點。救難人員也說，政府軍鎖定重要道路轟炸，恐將阻滯救援與搜救行動。東古塔四家臨時醫院，包括一家婦產科醫院十九日也遭襲擊；一名醫師指控：「這就是恐怖主義，有什麼比用各式武器殺害平民還大的恐怖主義，這已非戰爭，而是大屠殺！」

法新社記者目擊，砲彈也擊中東古塔的杜馬鎮（Douma），有五名學步幼童被送到醫院；他們嚎啕大哭，臉上滿是塵土。他指出，醫院內到處都是心急如焚的民眾，一名父親找到他兩名罹難的稚兒後，不停拍打自己的額頭。根據在地統計，十九日至少有一百一十人罹難。

位於土耳其的敘利亞主要反抗勢力「全國聯盟」（National Coalition）指控，敘國當局對東古塔發動「滅絕戰爭」，並譴責國際社會對此沉默，以及阿塞德政權盟友俄羅斯試圖「葬送解決衝突的政治進程」。