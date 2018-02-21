杜特蒂口誤：想當中華民國一個省

2018-02-21

〔國際新聞中心／綜合報導〕經常口不擇言的菲律賓總統杜特蒂九日表示，中國國家主席習近平承諾不會在主權有爭議的黃岩島（Scarborough Shoal）興建任何設施，即便中國的確在南海興建軍事基地，目標也是美國而非馬尼拉。他還當著中國駐菲大使趙鑒華的面開玩笑說，菲國若成為中國一個省，便可解決財務問題，卻口誤將中國說成「中華民國」。

中央社報導，杜特蒂在菲華工商總會第十次全國會員大會暨慶祝成立二十週年紀念會上，大談菲、中、美三邊關係與南海情勢。他先當著趙鑒華的面宣示主權，表示「白紙黑字，菲律賓向來主張擁有這片海域，先前我們叫它南中國海，現在稱為西菲律賓海。」並強調將以生命及名譽捍衛國家主權。

不過，杜特蒂隨即又語出驚人地說：「如果你們喜歡的話，把菲律賓納為一省吧！這樣什麼問題都沒有了，中華民國（Republic of China）菲律賓省。」「想變成中國的一省是因為中國有錢，如果中國是個女孩子的話，我早就去追她了。」他還論及兩岸關係：「你們就不要管台北了，不要動它了，反正它那麼小，就讓它浮在那裡，你們拿了菲律賓，就沒有問題了。」

杜特蒂還說，習近平是講信用的人，可以信任；中國在南海興建人工島等並非針對菲國，沒有必要為其他國家發生衝突；「既然這些人工島與我們無關，那又何必帶著海軍、士兵與警察到那裡送死？我不讓菲律賓人無謂犧牲，不打沒有勝算的仗。」

菲律賓駐中國大使羅瑪納（Chito Sta. Romana）則在馬尼拉一場新聞論壇中表示，美中兩大強權爭奪南海控制權，權力平衡正在轉移；隨著中國軍力增強，已有能力挑戰過去主導這個戰略水域的美國，南海出現軍事衝突和「誤判」的風險上升，菲國不應捲入這場日益激烈的對抗之中。