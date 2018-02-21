川普去年訪中 美中隨扈幹架

2018-02-21

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國媒體爆料，美國總統川普去年十一月訪問中國期間，由於一名攜帶「核足球」（nuclear football）的美方官員遭到阻撓，導致一名中方安全人員被一名美國秘勤局幹員擒抱倒地，爆發肢體衝突。對此，美國秘勤局十九日發表聲明澄清，雖坦承美中雙方當天曾發生短暫推擠，但否認有人因此被壓制在地。

核足球 與美總統形影不離

俗稱「核足球」的核按鈕手提箱，與美國總統形影不離，由數名自海、陸、空及陸戰隊精心挑選的軍官，二十四小時輪流保管和攜帶。白宮透露，「核足球」重約十八公斤，外觀是個擁有鋁製外框的黑色皮製公事包，內裡則是超堅固的鈦金屬包，有牢固的密碼鎖和專屬通訊系統，訊號無法被干擾或切斷。

這個公事包內裝有羅列不同打擊力度行動方案的黑色手冊、一份機密基地名單、下達動用核武命令的緊急通訊設備、一張寫有核武發射代碼的認證卡。美國總統是唯一能透過「核足球」下達核武發射命令的人，他必須以一組特殊的「黃金密碼」驗證身分。

美國新聞網站「Axios」十八日引述五名知情人士說法，指稱川普和中國國家主席習近平去年十一月九日在北京人民大會堂會晤期間，一名中方安全人員阻撓一名攜帶「核足球」的美方官員進入會場。白宮幕僚長凱利獲報後，命令所有伴隨川普的美方官員全部移往「核足球」位置，引發騷動。隨後，一名中方安全人員「抓住」凱利，凱利遂將對方的手「甩開」，一名美國秘勤局人員緊接著將該名中方安全人員擒抱倒地。

據稱中方人員自始至終都未碰觸到「核足球」，且中國安全官員事後為此「誤會」向美方致歉，美方內部則下令禁止談論此事。

不過，美國秘勤局十九日推文否認報導內容，並澄清當時的事發細節：「中方一名不屬於官方代表團的人員，試圖阻止一名我方的保護對象進入一個房間…一名美國秘勤局人員迅速介入，隨後發生短暫推擠情況…由於該名中方人員遵從美方人員的指示，我方並無必要採取進一步行動，因此從未發生任何相關人員倒地的情況」。

川普婿與中往來 特檢調查

在此同時，美國有線電視新聞網（CNN）獨家報導，調查俄羅斯干預二○一六年美國總統大選的特別檢察官穆勒，對川普女婿兼白宮高級顧問庫希納的關注，從原本針對他與俄國的接觸，擴大到他試圖在政權交接期間，取得中國等外資挹注家族大樓一事。這是穆勒開始調查庫希納和中國等非俄外資相關洽商的第一個跡象。