梵中主教任命協議 義媒︰3月後簽署

2018-02-20

〔國際新聞中心／綜合報導〕義大利大報「米蘭晚郵報」（Corriere della Sera）引述教廷高層官員說法報導，天主教教宗方濟各已同意與中國簽署主教任命協議，中方可望在第十三屆全國人民代表大會三月初召開第一次會議後，派遣官員前往羅馬簽署協議，層級可能是主管歐洲事務的外交部次長。

據報導，梵中雙方已確定簽署協議大方向，僅剩細節仍待敲定，包括中方由誰代表簽署、在何地簽署，以及簽署前最後一刻是否生變等。主教任命協議是為了解決中國的主教任命問題。梵蒂岡最近決定，要求原本效忠教宗的合法主教，讓位給中國官派的非法主教，引起退休的香港樞機主教陳日君痛批為「出賣教會」。

據稱梵中兩國尚未討論建交問題，儘管梵蒂岡知道中梵協議過程不透明，引發教會內部不滿和國際媒體撻伐，但也擔心錯過這次時機，北京當局又會改變主意。

中央社報導，中華民國駐教廷大使館對此已有高度警覺，據稱梵蒂岡考慮將中華民國駐教廷大使館遷到馬爾他騎士團，也可能讓台灣另外成立與教廷對口的「文化機構」。美國國務院也已掌握梵中簽約消息，並關注其發展，尤其是梵中協議將對中國人權與宗教自由帶來何種影響。

據報導，華府知道梵蒂岡內部對此仍存正反兩派看法，但若教宗和教廷國務卿都明確表達立場，美方不會反對，只會密切評估衝擊。