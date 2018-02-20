佛州校園槍擊案 學生示威要求管制槍枝

2018-02-20

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國佛羅里達州道格拉斯中學十四日驚傳十七死槍擊案，罹難人數打破美國中學歷年槍擊事件紀錄。校園安全近年頻受威脅的全美年輕學子，有志一同展開要求政府正視槍枝管制問題的全國性示威串連，目前確定未來兩個月將有兩波。不過，美國總統川普卻將問題導向民主黨及聯邦調查局（ＦＢＩ）失職，遭這起慘案的倖存者圍剿砲轟。

差點成為槍下亡魂的道格拉斯中學學生，除砲轟主張民眾有權擁槍的政治人物，更痛批該「全面負責」的川普將過錯推給官僚體系，即便未深入追究凶嫌克魯茲行凶訊息的聯調局坦承失職，身為總統也該力求「團結」而非「分化」。十六歲學生威廉斯（Morgan Williams ）推文回應川普：「我的天。我十七個同學和朋友都走了，你還有臉提俄羅斯！」「有點良心好不好？」

深感槍枝管制、心理健康議題與校園安全有密切關連，該校學生廿一日將於佛州首府塔拉赫西集會示威，並將透過社群媒體與關切此事的學子串連籌劃全國性抗議活動，預定下月廿四日於華府展開「求生大遊行」（March for Our Lives），已「＃受夠」但還沒投票權的他們，屆時有望與正設法禁止販售突擊式步槍的國會議員會面。

面對勢力龐大的槍枝遊說團體，民主黨矢言將為減少槍枝暴力加倍努力。白宮則說，目前人在佛州的川普廿一日將聆聽中學師生心聲，但未提與會者來自何方。

另一方面，二○一二年底曾發生重大槍擊案的康乃狄克州桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary）十五歲學生默多克（Lane Murdock），眼見當年慘案過了五年仍未能杜絕同類憾事，自覺「我們表態的時候到了」，正透過網路呼籲中學生於四月廿日走出校園齊步示威，當天是一九九九年科羅拉多州科倫拜高中（Columbine High School）槍擊事件十九週年，串連目標七．五萬人，至今已有逾五．七萬人聯名響應。