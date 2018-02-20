跨物種培育器官 有望實現

2018-02-20

美日成功培育含有人類細胞的羊與豬胚胎

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國和日本科學家利用基因編輯技術（Crispr），成功培育出含有人類細胞的羊與豬胚胎。參與研究的日籍科學家中內啟光（Hiro Nakauch）預估，或許再過五到十年，即可從家畜體內培育人類器官。科學家認為，在動物體內培育人類器官，不僅可增加移植器官供應，或許也能量身打造可與病患免疫系統相容的器官，解決器官移植的排斥問題。

中內啟光在任職東京大學時，因培育出有大鼠（rat）胰臟的小鼠（mouse），以及有小鼠胰臟的大鼠，而成為該研究的先驅；而在將小鼠中的大鼠胰臟細胞移植到患有糖尿病的小鼠時，這些細胞分泌足夠的胰島素治癒了糖尿病，而且沒有發生排斥作用。

中內指出，由於日本禁止大型動物的相關實驗，因此他轉往美國史丹福大學，與加州大學生物學教授羅斯（Pablo Ross）合作研究。

羅斯說，中內的嵌合鼠成果證明可跨物種培育器官，可治療疾病卻不會抑制免疫系統，「我們合作將該技術轉移到人類身上，以解決器官移植的嚴重短缺問題；在美國，每天有二十人因為得不到所需器官而病逝」。

羅斯團隊此前曾成功將人類幹細胞注入初期發展的豬胚胎，進而產生每十萬個細胞中，有一個是人類細胞的胚胎。他的團隊十八日在美國科學促進會上宣布，在羊胚胎上也獲致類似成果，但比例提高為一萬比一。

可鎖定部位避免分化成人腦或人類生殖器

羅斯表示，研究人員利用基因編輯技術，培育無法發育胰臟的豬與羊胚胎，希望注入這類胚胎的人類細胞發育出缺少的器官。目前該嵌合體被容許生長二十八天，其中二十一天在羊體內。中內說，胚胎生長期達七十天的實驗將更具說服力，但需要獲得審查委員會核准。羅斯則希望將胚胎中的人類細胞佔比大幅提高到一％。

羅斯說，選擇豬羊乃因其器官大小與形狀和人類相當，但羊胚胎更容易透過試管製造，且植入成體的所需胚胎較少。他坦承，對於該嵌合體（Chimeras）是否最後具備人類心靈有著倫理學上的憂心；若研究顯示人類細胞發展成動物的大腦，就應停止研究。中內則樂觀表示，「我們可以鎖定部位，避免人類細胞分化成人腦或人類生殖器」，因此沒有道德上的隱憂。