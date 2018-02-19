監測老人健康 日研發第二皮膚

2018-02-19

〔編譯陳正健／綜合報導〕日本東京大學研究團隊十七日在美國德州舉行的美國科學促進會（AAAS）會議上宣布，研發出一種有如「第二皮膚」的穿戴裝置（見圖，法新社），如同僅毫米的極薄ＯＫ繃，老年患者只要戴在手上，即可監測重要健康數據，並接收及傳送表情符號等訊息，在狀況緊急時可通知醫護人員，希望三年後以數萬日圓的價格商品化。

法新社報導，這項裝置配戴在手掌或手背上，老年患者可透過閃光功能提醒吃藥，並與遙遠的孫子女聯繫。該裝置由長寬十六比二十四的微型ＬＥＤ燈組成，其可伸展的配線安裝在橡皮薄片上，配有輕型電極感應器及無線通訊模組。可穿戴一週沒有皮膚發炎等不適感，輕薄到幾乎令人忘記其存在。

另外，這項裝置也能無線傳輸患者的生物識別資訊到智慧型手機上，能夠進行醫院才有的「超聲心動圖」心臟掃描。它的彈性設計可以延伸至其尺寸的四十五％，能承受身體活動，不會磨損及撕裂。

東大工程所教授染谷隆夫（Takao Someya）指出，該裝置將造福醫療人員、臥床及親友不在身邊的老年病患。透過家庭護理設定，患者將能與家庭醫生無縫接軌分享健康數據，作為彼此的溝通工具。這在高齡化的日本甚有幫助，可取代面對面的健康檢查，提供非侵入性的持續監測。