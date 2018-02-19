西藏大昭寺失火 中國封鎖消息

2018-02-19

〔編譯周虹汶／綜合報導〕位於中國西藏自治區首府拉薩市的藏傳佛教至尊聖地大昭寺，於十七日下午驚傳祝融之災，但官方立即封鎖網路消息，並稱火勢「迅速撲滅」、「秩序正常」。由於大昭寺地位崇高，更是藏人示威重地，專家斷言這把無名火恐讓長年受迫的藏人不滿情緒愈形加劇。

大昭寺擁有一千三百年歷史，為世界遺產拉薩布達拉宮歷史建築群之一。火災發生在藏曆新年第二天，該寺當日並未開放，但事發近三小時後，被中共視為重點新聞網站的中國西藏網及官方新華社，才先後發佈即時災情，並做出「局部發生火災，火災已迅速撲滅，無人員傷亡，周圍一切秩序正常」的總結。

大昭寺的起火原因待查，但西藏活佛羅珠桑格十七日晚間透過「微博」澄清，起火點乃大昭寺內後院一處誦六字真言的小殿，強調主殿未受波及。中共西藏自治區委員會機關報《西藏日報》隔日頭版對這場災禍隻字未提，新華社十八日則稱該寺當日上午已對外開放。

根據網路上流傳的火災影像，從遠方看去，珍藏唐代文成公主昔日攜來的釋迦牟尼佛十二歲等身金像等大批寶物的大昭寺，主殿金頂明顯一片火海。但中國網站與社群媒體上的相關消息隨即消失，尤其官媒原本強調「無文物損壞」的字句後來疑似刪去，皆證明各界並非無端關切。

英國的藏學專家巴奈特（Robert Barnett）經由當地人得知，先前發佈火災影像或非官方消息的民眾，均遭到警方威脅，加上擔憂宗教聖地災情，這把火恐已燒旺當地人和中國政府間的緊張關係。西藏去年被國際非營利組織「自由之家」評為全球自由度第二低落地區。