川普批FBI 忙查通俄門輕忽佛州槍擊

2018-02-19

川普收步槍協會獻金 倖存學生︰可恥

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國佛羅里達州道格拉斯高中槍擊案倖存學生、家長及政治人物等數千人，十七日在勞德岱堡（Fort Lauderdale）舉行反槍集會，要求實施更嚴格的槍枝管制。倖存學生抨擊總統川普「可恥」，接受全國步槍協會（ＮＲＡ）的政治獻金。但川普推文指責聯邦調查局（ＦＢＩ）過於投入「通俄門」調查，對這起造成十七人喪生的慘劇的事前跡象輕忽大意。

十八歲學生龔薩雷茲（Emma Gonzalez）痛批，收取ＮＲＡ捐獻的政客都很「可恥」，川普競選時也曾收受ＮＲＡ獻金，獲得在場民眾呼應「你真可恥！」龔薩雷茲強調，若川普前來告訴她這場悲劇多麼令人無能為力，她將質問他收取ＮＲＡ多少獻金。

龔薩雷茲指控，這起慘案的十九歲凶嫌克魯茲是有暴力紀錄的問題人物，卻能合法購得半自動步槍；她淚崩高喊，凶嫌無法以刀傷害這麼多學生，說自己不能明白為什麼「買一把自動或半自動槍枝，遠比和朋友商量週末計畫還簡單」？

龔薩雷茲強調，「我們將是最後一起大規模槍擊案，我們要改變法律。道格拉斯高中的名字將列入教科書。」龔薩雷茲的發言贏得在場民眾熱烈掌聲，更隨即在網路上迅速流傳，她的名字在「推特」熱門話題上高居榜首。

非營利機構「回應政治研究中心」（ＣＲＰ）調查顯示，二○一六年美國總統大選期間，ＮＲＡ重砸一千一百四十萬美元支持川普，同時也挹注一千九百七十萬美元押寶民主黨候選人希拉蕊．柯林頓。

不過，川普卻將矛頭指向ＦＢＩ，批評聯調局耗費太多時間試圖證明川普競選團隊與俄羅斯勾結，錯失凶嫌釋出的種種訊號。他還推文質疑，民主黨在歐巴馬政府時期曾掌控國會參、眾兩院，卻未通過槍枝管制法案。

這起慘案共造成十七人喪生、數十人受傷，槍手克魯茲被控足以判處死刑的多項謀殺罪，但檢方尚未透露是否求處死刑。聯調局十六日坦承疏失，未能在獲得克魯茲的危險線報後採取行動。南佛州「太陽前哨報」十七日披露，二○一六年九月，克魯茲曾將割傷自己手臂的影片上傳社群媒體Snapchat，也曾表露購槍意圖，引發執法人員和佛州政府當局關切，但當局最後認定其屬低風險個案。