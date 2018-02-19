研究中國統戰 紐國教授遭恐嚇

2018-02-19

研究室遭竊 住家被闖空門

〔編譯茅毅／綜合報導〕紐西蘭基督城「坎特伯雷大學（University of Canterbury）」教授布芮蒂（Anne-Marie Brady）致力研究中國如何無所不用其極地利用愈來愈大的勢力來影響外國，她在去年發表的研究論文「魔術武器（Magic Weapons）」中指稱，中國持續滲透足以影響紐國內政，且紐國大學裡的「中國學生學者聯誼會（ＣＳＳＡ）」替北京蒐集當地情資和監視中國留學生，但她十五日在基督城隔海向澳洲「情報與安全聯合委員會」作證時表示，其研究室去年十二月遭竊，上週除了家裡被人闖入之外，還收到恐嚇信，擔憂這一連串事件與她對中國的研究有關。

此前據美國「外交政策（Foreign Policy）」雜誌披露，華府「喬治城大學」的ＣＳＳＡ曾收受中國政府資助，為北京刺探情報，監控當地的中國留學生。

接獲神秘信 揚言不放過她

布芮蒂在其「魔術武器」報告中，細述紐國正如何一步步遭受中國的政治影響力滲透︱北京藉由統戰策略施加其「軟實力」，影響紐國等外國協助中國遂行布芮蒂稱為「野心勃勃的外交政策」。她還指出，紐國前「國家黨」黨魁布萊士（Don Brash）、前女總理希普利（Jenny Shipley）和前基督城市長派克（Bob Parker）與中國利益有關。

她作證時提到，她的大學研究室去年十二月遭竊，不過才兩個月，住家十四日又被闖空門，共損失三台筆記型電腦、兩支手機與一個加密記憶卡，其中一台是她用來寫「魔術武器」的筆電，記憶卡裡則有她上次訪中時記錄的素材。上週她還接獲一封神秘信函，揚言不會放過她；她已將該信交給警方，警方對此不予置評。布芮蒂還說，她在中國時遭遇「很多事」，在紐國境內卻是首次發生。

布芮蒂指控，中國官員二○一五年曾施壓坎特伯雷大學等機構，不讓她發表一項針對中國的研究，但之後仍順利出版，書名為「China as a Polar Great Power」。她還提到她在中國的同事去年遭國安部帶走審問。她認為，由於其披露的資訊至關重要，因此她在寫「魔術武器」時，就變得「擔驚受怕」，也警覺到必須採取「預防措施」來保護其研究。

紐、中兩國於二○○八年簽署自由貿易協定（ＦＴＡ），成為第一個與中國締結ＦＴＡ的已開發國家。商品貿易方面，中國已成為紐國最大貿易夥伴，若計入服務業，則是第二大夥伴。