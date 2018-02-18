乘客放屁爆衝突 飛機緊急迫降

2018-02-18

〔編譯陳正健／綜合報導〕荷蘭廉價「泛航航空」（Transavia）一架班機近日緊急迫降，原因竟是機上一名老翁不斷大聲放屁，引發其他乘客不滿，與他爆發肢體衝突，機師只好急降奧地利，由警方將鬧事乘客請下飛機。

這架編號HV6902班機原定從杜拜飛往阿姆斯特丹，途中一名老翁不停放響屁，惹惱兩名摩洛哥裔荷籍男子，他們向空服人員抱怨，但老翁拒絕自我約束，雙方遂爆發肢體衝突。飛機駕駛為此決定改變預定行程，迫降維也納國際機場，當地警方帶著警犬登機後，將涉事的兩男兩女護送離開飛機。

警方發言人表示，老翁放屁是否因為藥物引起迄今未明。涉事的四名乘客並未遭到逮捕，因為他們並未觸犯奧國法律。其中兩名女子為姊妹，也是摩洛哥裔荷籍，事發時與鬥毆的兩名男子坐同一排。

兩女之一的諾拉向荷蘭「電訊報」抱怨，她們不認識那兩名男子，亦未做出奇怪行為，僅是同排而坐就受牽連，實為機組人員處理不當。她認為，她們姊妹的摩洛哥裔血統，可能是泛航將她們請下飛機的原因。

泛航發言人則回應，前述兩名女子也有不當行為及出語傷人；該公司對滋事者採取零容忍政策。四名涉事乘客已被列入黑名單，必須改搭其他公司班機飛往阿姆斯特丹，行程延誤的損失由他們承擔。