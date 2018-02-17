挺身護學生 老師、保全英勇犧牲

2018-02-17

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國佛羅里達州帕克蘭公立麥嬌莉．史東曼．道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School），十四日驚傳槍擊事件，十九歲的尼可拉斯．克魯茲（Nikolas Cruz）槍殺十七人，再度敲響美國校園安全與槍枝管制問題警鐘。但罹難者當中，不乏多名師生捨己為人，英勇捐軀，在同一時刻印證人性依舊光輝。

備受學生愛戴的卅五歲教師貝果（Scott Beigel），事發時發現教室大門敞開，急著鎖門以保護教室內學生，卻不幸中槍殞命，即為明顯例證。但他的英勇行為讓該班學生得以在原地躲到警方特種武器和戰術部隊（ＳＷＡＴ）前來救人，免於成為槍下亡魂。

得知貝果不幸殉難後，從小看他長大的鄰居們紛紛追憶這名「非常尊重人的年輕人」暨「好學生」；過去參加夏令營時被他帶過的孩子們，也上網懷念這位「親愛的朋友暨英雄」，並強調貝果正面精神將透過他們的生命延續。

此外，卅七歲美式足球助理教練兼保全菲斯（Aaron Feis），儘管基於職責應戰，但他聽到槍聲大作就挺身面對，充當學生的人肉盾牌，成為十四日大屠殺的犧牲者之一，也讓緬懷他的隊上學生們直呼「英雄」。

華裔生幫同學開門 捨己救人

另外十五名罹難學生中，年僅十五歲的華裔學生王彼得（Peter Wang），更兼具上述兩名老師的勇敢特質，為同班同學開門，暢通逃生管道。儘管原本命不該絕，但獨力抵擋槍手子彈，穿著美國預備軍官訓練團（ＲＯＴＣ）制服的最後逃命身影，已清楚證明他以生命履行了奉獻使命。