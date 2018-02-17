佛州校園血案 槍枝管制聲浪再起 愛女遇害 傷心母親怒吼 川普仍歸咎於行凶者的精神問題

2018-02-17

川普一如往例 避談槍枝管制

〔編譯魏國金／綜合報導〕去年遭退學的十九歲青年克魯茲（Nikolas Cruz），十四日持AR-15突擊步槍進入佛羅里達州帕克蘭的母校道格拉斯高中大開殺戒，造成至少十七人喪生、十五人受傷的慘劇。一名在這起慘案中痛失女兒的母親，十五日激動地要求美國總統川普「做點什麼！行動！」「你可以阻止槍枝流入這些孩子的手中！」她的怒吼引發共鳴。川普承諾改善校園安全，指稱十九歲的行凶槍手「精神有問題」，表示將處理「精神衛生的棘手議題」，但也一如往例地避談槍枝管制問題。

槍手克魯茲去年合法購得武器

警方指出，克魯茲去年二月通過背景調查，合法購得行凶武器。白人民族主義組織「佛羅里達共和國」（Republic of Florida）主席傑瑞布（Jordan Jereb）指出，克魯茲曾參與該組織的民兵演習。據該校學生與鄰居描述，克魯茲威脅、騷擾其他人，談論虐殺動物，在社群媒體發布與槍枝合影。他因傷害前女友，並與其新男友鬥毆而遭退學。

克魯茲十五日下午首次出庭，法官拒絕讓他保釋，辯方對此也沒有進行言詞辯論。克魯茲被控十七項謀殺罪，他在法庭上並未發言，僅確認自己的名字，大多數時候都將目光停留在地面上。據稱克魯茲聲稱想要自殺，現已受到監控。

女兒遇害的婦女艾哈德芙（Lori Alhadeff）十五日在美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）訪問中憤怒地說：「我們怎麼會允許槍手進入孩子的學校？他們怎麼通過安全措施？這個瘋狂的槍手就這樣走進學校、打破我孩子教室的門窗，開始濫射！川普總統，你說你可以做什麼？你可以阻止槍枝流入這些孩子的手中！在學校每個入口處裝設金屬探測器！你可以做很多事！」

她說：「這對我們的家庭很不公平，我們的孩子上學卻遇害！我剛剛花了兩個小時為我的女兒安排葬禮，她只有十四歲！川普總統，拜託做些什麼！我們現在需要行動！這些孩子現在就需要安全！」她的激昂陳詞讓ＣＮＮ女記者努力抑制淚水，激動無法言語。

網友曾通報驚悚留言 不了了之

稍早，川普在白宮針對這起慘案表示，「每一個孩子與老師不應該在美國的學校陷入危險」，「你們絕不孤單，有人關心、疼惜你們，願意竭盡所能保護你們」。他也推文提及槍手有精神問題，強調「向當局一而再地通報這些案例」非常重要。

不過，有網友表示去年曾發現疑似克魯茲在YouTube留下「我將成為專業校園槍手」的驚悚留言，向聯邦調查局（ＦＢＩ）通報後卻不了了之。

川普上任之初表示自己是「全國步槍協會」的「朋友與擁護者」。在發生大規模濫射案，包括造成五十八人喪生、數百人受傷的拉斯維加斯濫射案，以及去年十一月釀成二十六死的德州教堂槍擊案，他總是將原因歸咎於行凶者的精神問題，而非槍枝管制。