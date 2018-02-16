南非繼任總統拉馬福薩 擅調和談判 弭平分裂

2018-02-16

〔編譯管淑平／綜合報導〕十五日獲國會通過繼任總統的拉馬福薩，以擅長談判、策略著稱，在一九九○年代人權鬥士曼德拉帶領「非洲民族議會」（ＡＮＣ）等多族裔與南非政府談判結束種族隔離過程中，擔任ＡＮＣ首席談判員。他的調和能力，被視為有助於彌合前總統祖瑪執政下愈加擴大的社會分裂。

現年六十五歲的拉馬福薩攻讀法學時投入學生運動兩度入獄；取得法學學位後加入工會運動，八七年發動大規模礦工罷工，撼動白人政權基礎；他也協助創設南非總工會（COSATU）出任首任秘書長，九一年獲選為非洲民族議會秘書長。

故總統曼德拉曾形容拉馬福薩是「新一代」中最有天賦的領袖。據傳拉馬福薩一直著眼總統大位，原本有望繼曼德拉之後成為總統。但南非民主化後，務實的拉馬福薩認為總統位置無望，轉赴商界發展致富，二○一二年重返政壇，在祖瑪力挺下當選非洲民族議會副主席。

他二○一四年獲祖瑪任命為副總統，但一直避免沾上貪腐醜聞。但主要在野黨「民主聯盟」（Democratic Alliance，ＤＡ）就指控拉馬福薩「說好聽就是一個沒聲音的副總統，說難聽就是共犯」。

拉馬福薩去年與祖瑪之妻競爭非洲民族議會主席時，靠著重振經濟、刺激成長率、創造就業獲支持。他當時說：「過去十年來，領導階層的失敗和輕重失策的政策，打擊我們克服這些挑戰的能力」，並指南非民主化以來的轉型「首次真正出現可能倒退」。