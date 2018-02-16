南非繼任總統拉馬福薩 擅調和談判 弭平分裂

2018-02-16

〔編譯管淑平／綜合報導〕十五日獲國會通過繼任總統的拉馬福薩，以擅長談判、策略著稱，在一九九○年代人權鬥士曼德拉帶領「非洲民族議會」（ＡＮＣ）等多族裔與南非政府談判結束種族隔離過程中，擔任ＡＮＣ首席談判員。他的調和能力，被視為有助於彌合前總統祖瑪執政下愈加擴大的社會分裂。

現年六十五歲的拉馬福薩攻讀法學時投入學生運動兩度入獄；取得法學學位後加入工會運動，八七年發動大規模礦工罷工，撼動白人政權基礎；他也協助創設南非總工會（COSATU）出任首任秘書長，九一年獲選為非洲民族議會秘書長。

故總統曼德拉曾形容拉馬福薩是「新一代」中最有天賦的領袖。據傳拉馬福薩一直著眼總統大位，原本有望繼曼德拉之後成為總統。但南非民主化後，務實的拉馬福薩認為總統位置無望，轉赴商界發展致富，二○一二年重返政壇，在祖瑪力挺下當選非洲民族議會副主席。

他二○一四年獲祖瑪任命為副總統，但一直避免沾上貪腐醜聞。但主要在野黨「民主聯盟」（Democratic Alliance，ＤＡ）就指控拉馬福薩「說好聽就是一個沒聲音的副總統，說難聽就是共犯」。

拉馬福薩去年與祖瑪之妻競爭非洲民族議會主席時，靠著重振經濟、刺激成長率、創造就業獲支持。他當時說：「過去十年來，領導階層的失敗和輕重失策的政策，打擊我們克服這些挑戰的能力」，並指南非民主化以來的轉型「首次真正出現可能倒退」。

  • 代理總統職責的南非副總統拉馬福薩十五日獲得國會確認繼任總統一職。（法新社）

    代理總統職責的南非副總統拉馬福薩十五日獲得國會確認繼任總統一職。（法新社）