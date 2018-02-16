黨內逼宮 南非總統祖瑪下台

2018-02-16

避免遭國會屈辱 祖瑪自行宣佈辭職

〔編譯管淑平／綜合報導〕貪腐醜聞纏身的南非總統祖瑪（見圖，路透）難擋他的執政黨「非洲民族議會（ANC）」龐大的逼宮壓力，終於在十四日深夜宣佈立即辭職，結束九年執政。在國會居多數的非洲民族議會於十五日提名副總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）繼位，隨後獲得國會通過，任期將到明年大選為止。

掃除貪腐 南非幣演出慶祝行情

在執政黨表明十五日將發動不信任投票後，為避免遭國會趕下台的屈辱，祖瑪十四日深夜發表卅分鐘電視演說宣佈辭職，「立即生效」；但是他仍強調「不認同本黨領導階層的決定」，「我只是要求我的黨說清楚我的過錯以及要我立刻去職的理由」。

南非新聞網站獨行者日報（Daily Maverick）頭條標題「南非的長夜噩夢結束」；曼德拉基金會聲明，祖瑪辭職為「這個國家一段痛苦年代」劃下休止符，「終結我國最高官職被用於有系統地掠奪國庫」。南非幣匯價端出「慶祝行情」，盤中升到十一．六六對一美元，為兩年半高點。南非經濟研究機構「NKC非洲經濟」分析師在研究報告中說，當今要務是期待ANC能將心力轉投入重建經濟，處理嚴重貪腐問題，改善治理品質。

祖瑪一九六○年代加入非洲民族議會的武裝組織參與反種族隔離運動，二○○九年當選總統，但因貪污醜聞、經濟下滑，導致非洲民族議會流失許多窮人、黑人民心，支持度跌到該黨一九九四年結束種族隔離後掌權以來最低。

祖瑪被指控放任印度裔富商古普塔兄弟利用裙帶關係承包政府工程、影響部長任免；調查「弗雷德農場」案的警方前一天才突襲古普塔家族住處逮捕三人。此案為政府提供給弗雷德地區貧困酪農的大筆撥款疑似遭古普塔家族中飽私囊。祖瑪的兒子、女兒和他的一名妻子都在古普塔家族企業任職。