槍聲連連 學生驚恐尖叫

2018-02-16

〔編譯張沛元／綜合十四日外電報導〕當火災警報聲大作時，即將放學的美國佛州道格拉斯高中師生覺得困惑，因為該校當天稍早才舉行過消防演習，但還是遵照規定離開教室；至於隨後傳來的陣陣槍聲，則一度被誤認是在放鞭炮。等到確認死亡威脅已節節進逼時，有些人逃離校舍，有些人躲在教室，擔心可能不只一名槍手在校內大開殺戒，甚至掏出手機傳發訊息向家人道別。

十八歲女學生貝爾茲說，在撤離時聽到槍聲後，所有人就跑回教室。數學老師賈德在學生跑回教室後趕緊鎖門與關燈，並把學生集中到教室後方……「我告訴孩子們撐住，可能只是演習」。

但這並不是演習。退學生克魯茲開槍打破一樓教室的玻璃，正在這間教室內上課的女學生波嘉特躲到講桌下。波嘉特班上有四名同學受傷，到處都是血，她慶幸自己能活下來。

克魯茲一度上到校舍三樓。躲在廁所的女學生克雷希泰利擔心性命不保，拿出手機發簡訊給雙親，「要是我沒能活下來，我愛你們，感謝你們曾為我所做的一切」；張貼在社交媒體上的一段影片顯示，躲在課桌椅下的學生聽到至少二十聲槍響時嚇得放聲尖叫。有些學生深信有第二名槍手流竄校內，有些人則說，足球教練與擋在幾名學生前的校警費斯中彈。

女老師法爾柯斯基帶著十九名學生躲在衣櫃裡，大概待了四十分鐘，直到特警人員找到他們。案發後，廣袤的校園內隨處可見荷槍實彈員警；警方起初要求師生躲在原地，但稍後決定淨空校舍，學生們舉手列隊離開，有些人則是驚駭狂奔。隨著槍擊案消息傳開，不少焦急的家長無助地守在校外，或透過手機安撫子女的情緒。