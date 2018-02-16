19歲槍手愛槍械 問題學生遭退學

2018-02-16

〔編譯茅毅／綜合報導〕犯下「道格拉斯中學」校園喋血案的十九歲槍手克魯茲在同學眼中被視為「問題學生」，由於行為問題而被該校退學，還是一個槍械迷，也曾在社群媒體上張貼殘殺動物的照片。

布羅瓦郡警長伊茲瑞爾指出，克魯茲曾在網路上張貼「非常令人擔憂」的訊息。美國媒體報導，克魯茲去年九月曾在YouTube上宣稱「我將成為專業校園槍手」，一度驚動聯邦調查局展開調查。

十八歲的學生威廉斯說，克魯茲就學時就是麻煩人物，每天都會故意觸發火災警報，八年級時被退學。威廉斯近來曾在校園裡偶遇克魯茲，他帶著幾本與槍械有關的刊物，已被退學的克魯茲當時可能是來接弟弟放學，威廉斯指稱，克魯茲超迷槍械，他是一種「邊緣人」，沒多少朋友。

數學老師賈德說，克魯茲去年就因為恐嚇其他學生而惹麻煩，被禁止帶書包進校園，校方還寄電郵給老師，提醒他們注意克魯茲。

十九歲的戴維斯提到，他記得克魯茲個性安靜、害羞，但生氣時就性格丕變，愛講一堆有關槍枝和刀械的話，但沒人把他當一回事。戴維斯認為，克魯茲不是最正常的學生，卻也不是最瘋狂，但他絕對有點問題、有點古怪。

克魯茲犯案用的AR-15攻擊步槍為合法購買。有學生說，大家都知道克魯茲的家裡有槍，同學都開玩笑說，若有人會到學校開槍，那一定是他。該校學生寇克說，他獨來獨往，在養母去年十一月過世後就搬到北佛州，惹過很多麻煩，中學時曾踢破窗戶。一名自稱是克魯茲同班同學的「推特」用戶說，克魯茲也貼過他殘殺動物的照片。據鄰居說，其養父幾年前就已過世，養母則對兩兄弟的頑劣行徑頭痛不已。