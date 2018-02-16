佛州校園槍擊 釀17死15傷 美國今年來第18起 狡猾槍手混人群脫逃 校外被捕

2018-02-16

〔編譯張沛元／綜合十四日外電報導〕美國佛羅里達州南部一所高中十四日西洋情人節當天發生槍擊案，一名沉迷槍械的退學生持槍闖入大開殺戒，造成學生與成人在內共十七人死亡與至少十五人受傷，槍手犯案後混在撤離學生群中逃逸，一小時後在校外被捕；犯案動機不明，當局研判與恐怖攻擊無關。這是美國今年第十八起校園槍擊案，美國近代死傷最慘重的十大校園槍擊案，美國總統川普下令全美政府機構與全球使館下半旗致哀。

川普下令全美下半旗致哀

這起佛州史上死傷最慘重的校園槍擊案發生在邁阿密以北約八十公里、去年被指名為佛州最安全城市的帕克蘭，十九歲、已遭退學的尼可拉斯．克魯茲（Nikolas Cruz）在當地時間十四日午後三時（台灣時間十五日清晨四時）左右，持點二二三口徑的AR-15攻擊步槍，進入學生人數達三千兩百人的母校、公立高中麥嬌莉．史東曼．道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School，簡稱道格拉斯高中），一路開槍轟進校舍大樓；克魯茲還拉下火災警報、戴上防毒面具並投擲煙霧彈，然後朝在煙霧中奔逃的人群開槍。

警以惡行、災難形容槍擊案

克魯茲在數棟建築內開槍轟倒十多人、在戶外槍殺兩人，逃逸時又在路上殺了一人，另有兩人送醫後不治。當地警方尚未公布死者身分，但已知其中一人是道格拉斯高中的美式足球教練。佛州布羅瓦郡警長伊茲瑞爾以「惡行」、「災難性」與「對帕克蘭而言可怕的一天」來形容這起槍擊案；川普也在推文為罹難者家屬祈禱與表示哀悼，誓言「孩子、老師或任何人都不該在美國的學校裡覺得不安全」。

克魯茲犯案時行徑令人膽寒，包括他行兇後竟混在撤離學生群中逃出校園；至於在開槍掃射時還拉下火災警報，調查人員深信，克魯茲此舉是想逼師生離開教室，讓他可以多殺幾人。

美國校園再傳槍響讓外界重新聚焦槍枝管制議題。根據非營利組織「各城各鎮挺槍枝安全」（Everytown for Gun Safety）資料，美國在二○一八年前四十五天已發生十八起從小學到大學不等的校園槍擊案，其中八起無人受傷，另有兩起為自殺。