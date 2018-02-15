東京奈米科技展 台灣館大放異彩

2018-02-15

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕第17屆「國際奈米科技展（nano tech）」14日起在東京國際展示場舉辦3天，由台灣產官學聯手打造的「台灣館」也連續第14年參展，今年在中央研究院院士吳茂昆率領下，有來自奈米醫藥、電子工學與光電子工學、能源與環境、評價測定與機器及奈米材料與應用等5大領域22家廠商及學術單位參展。

駐日代表處副代表郭仲熙到場參觀打氣，並一一仔細聆聽「台灣館」各參展單位的簡介，他向媒體表示：「大開眼界、獲益良多。」

吳茂昆表示，台灣在政府帶頭下投入奈米技術研發已有10多年歷史，2003年台灣更領先全球首創奈米產品驗證制度的「奈米標章」，藉以保護消費者權益，並鼓勵優良廠商永續經營，現在這套概念透過國際論壇的推廣，已逐漸擴散到其他國家。

東京國際奈米科技展是全球規模最大的奈米科技展，今年有24國500多家機構參展，吳茂昆也回顧10多年來參展過程，他表示，10多年來台灣參展內容，起初以基礎研究成果為主，近年已進階到實物應用，各國廠商的洽詢度也非常高。台灣館工作人員也表示，主辦單位很重視台灣的展出，每年都將台灣館位置設於主走道旁，今年10多家台灣參展單位也將在主會場發表產品及技術的介紹，以增加能見度。