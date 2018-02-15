荷蘭通過新法 全民都是器官捐贈者

2018-02-15

〔編譯陳正健／綜合報導〕荷蘭上議院13日以些微差距通過爭議法案，令所有國民都成為器官捐贈者，但可主動選擇退出捐贈，這使荷蘭成為繼法國、西班牙和比利時之後實施類似法案的西方國家。

荷蘭上議院以38比36票，通過「民主六六黨（D66 party）」提出的器官捐贈法案。2016年9月13日，下議院已經以75比74票些微之差通過此案。新法將送至國王威廉—亞歷山大辦公室簽署。該法案預定於2020年開始實施。

兩度徵詢未回覆視作同意 可隨時退出

法案起草人「民主六六黨」議員德依斯嘉（Pia Dijkstra）指出，所有18歲以上未登記器官捐贈的公民，將收到1封是否於死後捐贈器官的詢問信件，回覆選項包括「是」、「否」及「由親屬或特定人士決定」。若民眾未作回覆，將於6週後再度收到詢問信件，若兩度未予回信，將視為自動同意捐贈，但所有公民都可在任何時間修改決定。

對此，荷蘭腎臟基金會甚表歡迎，稱此法案為一項真正的突破，有利於等候器官捐贈名單上的病人。然而，批評者認為，這項法案給予政府過大權力來處理公民的身後事。

西班牙、法國採類似法規

缺少器官捐贈者是荷蘭的長期問題。2016年上半年，約有57名等候捐贈的病人死亡。2014年調查顯示，有超過60%的成人支持這項制度，但往後幾年說服民眾登記捐贈的工作日益艱難。

西班牙自1979年開始就已施行可選擇退出的器官捐贈制度，法國則於2017年1月起採用類似法規。西班牙的器官捐贈率在世界名列前茅，2016年每百萬人就有43.4名捐贈者，遠勝於歐盟平均（19.6人）及美國平均（26.6人）。