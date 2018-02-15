中165億樂透 女盼匿名兌獎遭拒

2018-02-15

與新州樂透委員會打官司 每天損失41萬利息

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國新罕布夏州1名女子上月贏得「威力球（Powerball）」樂透5.6億美元（約165億台幣）彩金，但她以隱私與安全為由，要求以匿名方式領取獎金，遭到樂透委員會拒絕。為此，法官於13日開庭裁量，決定是否讓她透過信託領獎。跡象顯示，雙方即將達成協議，讓女子可匿名領獎。不過，官司期間，她每天蒙受1.4萬美元（約41萬台幣）高額利息損失。

雙方協議 改信託領獎

新州「無名氏（Jane Doe）」女子於1月6日得知中獎後，依照網站指示在彩券背面簽名，她諮詢律師才知可透過信託領取。她不願公布姓名，律師主張以立可白塗掉簽名，再以信託簽名領獎，但當局以不合規定為由拒絕。美國多數州視樂透得主名字為公共紀錄，僅有少數州允許得主匿名。新州等州則得以信託領獎。

美國史上第8高彩金

她的律師出庭時強調，獲獎女子的隱私權益高過公眾知的權益。隱匿真名是為了保護當事人免於暴力、威脅、騷擾、詐騙及懇求，以往樂透得主皆受此害。自她得獎以來，已有數十人自願合法把姓名改成獲獎女子的名字，並代為領獎，但要求100萬美元不等做為回報。北卡羅來納州1名女街友聲稱願意代為領獎，但要求1棟房子、1輛二手車，以及為她的5名子女設立一筆小額信託基金當作報酬。另有病人要求捐獻，以及企業請求投資。

新州女子的中獎金額是美國史上第8大。她的律師指出，延後領取獎金，令女子每天蒙受大約1.4萬美元、或是每月50萬美元的利息損失。律師已另外提出訴狀，向法院索取上述利息。

另一方面，新州樂透委員會則主張，州政府為了防範貪汙，有義務公開得主名字，其代表律師告訴法官，得知中獎者名字為公眾利益。新州當局不認為公開姓名會危及得主安全。

新州法官正衡量是否讓女子的名字公諸於世。美聯社報導，雙方在庭外似乎已達協議，在未來幾日將彩金轉入女子設立的信託。2016年，新州1戶人家曾贏得4.87億美元「威力球」獎金，在透過信託領獎後至今匿名。