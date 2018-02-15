德將創歷史新局 兩大黨皆女人當家

2018-02-15

社民黨4月投票表決

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦十四日報導〕被外界稱為去年「最大輸家」的德國最大反對黨社民黨黨魁舒茲（左圖，法新社）自上週宣布辭去黨主席後，十三日該黨高層會議確定他正式下台，黨團內定由安德瑞亞．娜勒絲（Andrea Nahles，右圖，歐新社）接任黨魁，若該黨四月黨特別大會投票確認這樁任命，將創下德國一百五十年來兩大黨首度都由女人當家的歷史新局面。

舒茲卸下歐盟高職回國接掌社民黨，原被認為是擊敗總理梅克爾的最強對手，無奈世局劇變，在川普效應橫掃歐洲，加上國內極右派政黨的崛起，舒茲開高走低，去年大選將社民黨帶上史上最低潮。

敗選後舒茲原宣布不再與總理梅克爾領導的基督教民主聯盟（CDU）再組大聯合政府及入閣任職，結果梅克爾籌組執政聯盟失利，不得不求助舒茲。為遏阻極右派勢力，舒茲不但決定妥協，還接受外長職務，遭黨內重轟二度失信，終於被迫下台。

150年來首位女黨魁

舒茲期望以去職來結束黨內可能危及大聯合政府協議的爭議。該黨高層已一致推選該黨聯邦議會黨團主席娜勒絲為新黨魁候選人，四十七歲的她可望成為社民黨一百五十年來的第一位女黨魁。娜勒絲已表態將繼續為新大聯合政府協議努力，聲稱依然能兌現競選承諾，為社民黨帶來新氣象。