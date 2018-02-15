美國國家情報首長柯茨：今年最大網路威脅 仍是中國、俄國

2018-02-15

〔駐美特派員曹郁芬、編譯管淑平／綜合報導〕美國國家情報首長柯茨（Dan Coats）十三日在參院情報委員會作證時表示，美國今年在全球仍會面臨複雜的情報威脅，他們評估對美利益最主要的情報威脅仍來自俄國與中國，已有證據顯示俄羅斯正利用社群媒體散佈不實資訊和錯誤報導，意圖干預今年的期中選舉。

俄散佈假新聞 影響美期中選舉

參院情報委員會就美國面臨的全球情報威脅舉行聽證會，三大情報單位首長柯茨、中央情報局（CIA）局長龐皮歐和國家安全局（NSA）局長羅傑斯（Michael S. Rogers）十三日都向情報委員會證實，俄羅斯正意圖影響下一回合選舉的活動。柯茨直言，「坦白說，美國正受到攻擊」，莫斯科相信二○一六年干預選舉行動成功打擊美國的民主，會透過持續且破壞性的網路行動，利用選舉的機會打擊美國和其歐洲盟邦民主。

被議員問到是否有反制計畫，龐皮歐和聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）說，正在進行，但是無法公開反制措施。

中持續網攻竊密 升級核武能力

由各情報機構聯合發表的「全球威脅評估報告」指出，俄、中、伊朗與北韓今年仍會對美構成最嚴重的網路威脅。中國繼續進行商業網路竊密並強化網路攻擊能力，以支持其國安目標，雖美中在二○一五年九月已達成網路雙邊承諾，但迄今美國仍能偵測到來自中國，以美國國防合約商及資訊工程產業為主的網攻。柯茨在書面證詞中表示，由於北韓的核武與飛彈計畫，加上東海與南海的領土與海事爭議，這個地區的緊張會持續，報告並預測中印關係會繼續緊張，甚至惡化。

柯茨也表示，中國解放軍繼續進行核武飛彈部隊的現代化，增加了第二擊的能力。中國正在測試一種超高音速的滑翔器，海軍則在研發由潛艦發射的巨浪二型飛彈，並可能生產更多晉級的核子動力彈道飛彈潛艦，使解放軍海軍首次擁有長程、海基型的核武能力。中國也宣告意圖製造下一代的核武轟炸機。

柯茨指出，中俄都繼續在尋求反衛星武器，未來幾年就可望有初步的作戰能力，未來如果發生衝突，兩者都有理由攻擊美國及盟邦的衛星，以削減美國軍隊的優勢。

柯茨也談到北韓威脅，指北韓領導人金正恩依舊展現「挑釁本質」和「不穩定」，使得平壤的核武更具威脅，金正恩視任何設法迫使他放棄核武的努力為北韓的生存威脅。他說，華府要如何回應北韓威脅，「越來越接近要做決定的時刻」，美國正透過經濟和外交制裁等多種方式對北韓施加最大壓力，「我們的目標是和平解決」。