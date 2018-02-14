最大熔岩穹丘九州近海現蹤 噴發將害億人罹難

2018-02-14

日、中、台沿岸 可能受到波及

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕日本神戶大學海底探測中心在九州近海海底火山「鬼界破火山口」的中央部分，發現全球最大的熔岩穹丘，體積超過三十二立方公里，一旦噴發，恐將引發大規模海嘯，席捲日本、中國及台灣沿岸地區，造成一億人遇難。

鬼界破火山口爆發 曾毀繩文文化

「鬼界破火山口」位於鹿兒島縣薩摩半島南方約五十公里的大隅海峽附近，介於硫磺島與竹島中間，東西長約二十公里、南北寬約十七公里。日本地質學家松本唯一在昭和時代初期發現這個破火山口，以當地古地名，將其命名為「鬼界火山」，一九四三年更名為「鬼界破火山口」。史料記載它曾在七千三百多年前大噴發，火山碎屑流一度蔓延到九州本土，九州地區南部的「繩文文化」遭到毀滅。

神戶大學從二○一六年起，經過三次海底探測，發現破火山口內還有另外一層熔岩穹丘結構。熔岩穹丘直徑約十公里，高約六百公尺，體積超過三十二立方公里，很可能是全球已知最大規模的熔岩穹丘，約為櫻島火山的三倍大。

這次探測是以裝載高感度鏡頭的機器人，深入海底兩千公尺進行攝影。探測中心主任巽好幸教授表示，熔岩穹丘地下的岩漿庫可能面向下次噴發正在成長，將來可能成為新的活火山。他還指出，未來百年內，日本列島巨型破火山口噴發的機率約為一％，必須加以應對。

瀧澤秀明協助研究 海底採集熔岩

此外，研究團隊日前在英國科學期刊「科學報告」（Scientific Reports）發表相關論文，日本人氣男星瀧澤秀明因為參與熔岩採集，成為論文共同執筆人，引起日本媒體好奇。現年三十五歲的瀧澤從二○一三年起，因參與電視節目開始對火山探險產生興趣，後來私下組隊探訪世界五大火山中的四座開放探險火山，因此多了「火山探險家」稱號。

瀧澤這次協助神戶大學研究，潛入「鬼界破火山口」附近海底約二十五到三十公尺處採集熔岩，被列為論文共同執筆人。瀧澤對此表示，能對科學重要發現有所貢獻，他感到非常光榮。