川普擬砍外交開支三成 議員批危及國安

2018-02-14

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕川普政府十二日公布二○一九財政年度預算案，國防開支大幅增加，外交開支比起二○一七年卻減少二十九％，招致許多國會議員和退役將領不滿，質疑此舉恐削弱美國在全球的影響力，危害國家安全。

川普政府表示，美國國務院和美國國際開發總署（ＵＳＡＩＤ）預算總額為三九三億美元（約台幣一．一六兆元），比它們所要求的三七八億美元還多出十五億美元。然而，歐巴馬政府二○一七年國務院預算為五百五十六億美元，新預算較過去大減二十九％。

美國一百五十一名三星和四星退役將領，九日即聯名致函國會領導人，對國務院和國際援助資金遭大幅削減表示憂慮，強調外交手段在於避免發生軍事衝突的重要功能，「在如此動盪的時期，一定不可削減美國領導全球的能力。眼前的危機，不能只靠武力解決」。對此，共和黨和民主黨國會議員已決定採取行動反制外交預算的刪減，以確保美國擁有足夠的「軟實力」因應國際威脅。

共和黨眾議院外交事務委員會主席羅伊斯（Ed Royce）號召兩黨一起阻止外交預算刪減，「我們的國家面臨著北韓、伊朗、世界各地恐怖份子的威脅…正如我一直以來所說的，外交能讓美國保持強大，讓軍隊脫離戰爭」。參議院司法委員會民主黨議員萊希（Patrick Leahy）則批評刪減外交預算任性且過度簡化的問題，強調外交預算和美國全球影響力息息相關，那也正是美國公民的安全仰仗。

川普政府的二○一九財政年度預算總開支約四．四兆美元（約台幣一百三十兆元），其中大幅增加國防開支和美墨邊境圍牆等邊境安全預算，大砍外交、環保開支，削減窮人食物補助金逾兩千億美元，砍掉以窮人和老年人為對象的醫療計畫。法新社指出，這項預算案揚棄了共和黨人要在十年內平衡預算赤字的目標，預估聯邦政府預算赤字會在二○二○年達到高峰，飆破一兆美元，且因持續加強國家支持，往後的赤字都會居高不下。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）直指，川普政府樂觀估計未來十年經濟成長率會是五十年來最高，其中未來三年成長率比聯邦準備理事會估計的二．二％高近一個百分點，達三．一％，讓這項預算案彷彿來自於另一個平行世界，完全不切實際。